Viso più luminoso con il Siero Flavo-C Forte by ISDIN

Pubblicità

Nasce dall’esperienza ISDIN, azienda internazionale leader in dermocosmetica, una rivoluzionaria innovazione estetica capace di concentrare in poche gocce tutta la potenza della Vitamina C per donare bellezza e luminosità al volto, rendendo la pelle meno affaticata e più rivitalizzata.

Si tratta del nuovo siero viso ISDINCEUTICS Flavo-C Forte, con il 15% di Vitamina C pura, fresca e stabile, che aiuta a stimolare la sintesi di collagene per migliorare la compattezza cutanea, attenuare le linee d’espressione e riattivare la luminosità.

Flavo-C Forte ha una formula ad elevata efficacia grazie anche alla presenza della Vitamina E che agisce sinergicamente con la Vitamina C rinforzandone l’azione antiossidante. Contiene inoltre l’innovativo sistema pollution-defense che, tramite la combinazione di due biopolimeri naturali, aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento e l’Acido Ialuronico per un’idratazione profonda. Il tutto formulato in una texture silky-gel a rapido assorbimento che lascia la pelle morbida e setosa.

Il formato innovativo di Flavo-C Forte è stato studiato per preservare tutte le proprietà dei suoi componenti: la Vitamina C è in polvere e si trova all’interno del tappo superiore, separata dal resto della formula per mantenere la massima efficacia fino al momento dell’utilizzo. Una volta mescolata la Vitamina C con la soluzione liquida ricca di attivi antiossidanti, idratanti e anti-inquinamento, il prodotto si attiva ed è pronto per essere applicato nei successivi 10 giorni.

- Pubblicità -

Mai tanta bellezza è stata concentrata in così poche gocce e in così poco tempo: la pelle ringiovanisce, acquista tonicità, elasticità, morbidezza e idratazione. Questo siero disponibile in due diversi formati (flaconcino singolo per un programma intensivo della durata di 10 giorni o in confezione da 3 flaconcini per un uso prolungato di un mese) completa la gamma Flavo-C di prodotti con Vitamina C di ISDINCEUTICS, dove si possono trovare anche Flavo-C Ultraglican e Flavo-C Melatonin.

1 di 3

www.isdin.com