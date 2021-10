Calligaris lancia Pink Project

Pubblicità

Il lungo percorso Calligaris verso l’eccellenza nel design Made in Italy continua anche nel 2021, con un impegno costante in termini di qualità e innovazione che ha portato il Brand ad essere riconosciuto come uno tra i player internazionali di riferimento nel segmento arredo. Anno dopo anno i prodotti Calligaris sono sempre più apprezzati per la loro funzionalità e bellezza, grazie anche alla visione di designer capaci di interpretare in forma sempre diversa lo spirito contemporaneo e la grande esperienza manifatturiera dell’Azienda, con particolare occhio all’estetica e alle finiture dei prodotti.

Ma Calligaris è anche sinonimo di attenzione alle tematiche sociali fin dalla sua fondazione nel 1923, così come alle donne, vero cuore pulsante degli spazi abita-tivi. Per questo, a ottobre, in occasione della Campagna Nastro Rosa della LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, Calligaris lancia un’edizione limitata dei suoi iconici animaletti d’arredo a sostegno dell’Ente.

Iconici, divertenti e di design, l’inedita collezione di animaletti in ceramica disegnati da Alessio Romano esprime la sincera solidarietà del Brand verso questa causa. La collezione sarà composta da tre differenti complementi in due varianti di rosa ciascuno, nelle nuance cipria ed erica, a richiamare le tonalità della campagna.

Sei esclusivi prodotti d’arredo che saranno venduti solo negli store monomarca dei principali Paesi e sull’e-commerce Calligaris, per cui parte del ricavato verrà devoluto a favore della LILT.