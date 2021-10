Il nuovo Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 by Estée Lauder

Pubblicità

Il makeup definito “sheer” ovvero puro e trasparente, oggi diventa a lunga tenuta. Ecco il NUOVO Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 di Estée Lauder che si aggiunge alla collezione di fondotinta Double Wear, già un cult. Questa formula leggera e facile da applicare, migliora l’aspetto della pelle con una copertura perfetta per esibire la naturale bellezza della pelle, proteggendola dal sole, dall’inquinamento e dalla luce blu. La formula innovativa porta idratazione dove la pelle è arida e tiene sotto controllo l’oleosità dove necessario, lasciando un finish opaco meravigliosamente naturale e fresco. Il colore rimane inalterato, resiste al sudore e all’umidità. È il fondotinta perfetto per la vita di tutti i giorni.

Arricchito con vitamina E per una azione antiossidante, questo nuovo fondotinta (disponibile in 12 tonalità) crea una efficace difesa contro i danni ambientali quotidiani causati dall’inquinamento. Inoltre aiuta a proteggere la pelle dai segni visibili dell’invecchiamento e a neutralizzare i radicali liberi dannosi per la pelle, provenienti dalla luce blu emessa dai dispositivi che utilizziamo.

La sua formula contiene acido ialuronico più una miscela idratante di estratto di frutta (anguria, semi di litchi e mela) e regala benefìci leviganti ed idratanti per la pelle.

