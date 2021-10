Sguardo pop con Phyto-Khol Star Waterproof Mat di Sisley

Pubblicità

Sin dal lancio, la gamma Phyto-Khol Star Waterproof di Sisley ha riscosso uno strepitoso successo. Matite diventate lo strumento perfetto dai riflessi scintillanti progettate come penne sottili con mina retrattile, disponibili in due versioni: cangiante o con glitter. Texture delicata e vellutata, scorrevolezza perfetta. Un concentrato di tecnicità, intensità e confort.

Quest’anno l’occhio si allunga in modo sobrio o esuberante ma sempre con eleganza con Phyto-Khol Star Waterproof Mat. La Maison cosmetica presenta 6 nuove nuance (formula immutata), per uno sguardo sensuale, occhi da cerbiatta dall’effetto grafico ma naturale. I pigmenti intensi si fissano sulla palpebra sin dalla prima applicazione e durano per tutto il giorno grazie a una combinazione di resine dalla tenuta perfetta. Resistente al sebo e al sudore, Phyto-Khol Star Waterproof Mat rimane perfettamente a posto, senza colare né sbavare.

Phyto-Khol Star Waterproof Mat abbina la precisione di una matita alla scorrevolezza di un eyeliner. Un complesso di cere filmogene avvolgenti assicura alla mina un perfetto equilibrio tra cremosità e compattezza, garantendo un tratto preciso, omogeneo e regolare. La scrittura è morbida, sensoriale, perfetta. Contiene principi attivi di origine naturale: olio di Cinorrodo, Bisabololo, derivato di Vitamina E, per prendersi cura delle palpebre, il tutto in una texture impercettibile che si fonde con la pelle. La matita, disponibile in 16 nuance e 3 finish, è testata sotto controllo oftalmologico ed è adatta agli occhi sensibili e a chi porta lenti a contatto.

www.sisley-paris.com