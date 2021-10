The little dress firmato Atelier Emé 

Pubblicità

Atelier Emé è un brand italiano specializzato nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia. La lunga tradizione sartoriale si unisce all’innovazione tecnologica nella creazione di abiti d’alta moda di grande qualità e stile. Questo marchio è noto soprattutto per l’uso di tessuti pregiati e per la decorazione a mano, che distinguono i suoi vestiti made in Italy. Ogni abito è pensato con cura e attenzione ai minimi dettagli, per accontentare i gusti di ciascuna sposa e per rendere il giorno del matrimonio ancora più speciale.

Oggi presenta e aggiorna il little dress: non più solo nero, ma anche in una sofisticata nuance blu. In crepe couture, l’abitino ha un taglio mannish e passe-partout che si adatta a look diversi. Da indossare con la maxi giacca over o con il maglioncino bon ton, con le decolleté lady-like o gli stivali eleganti, è la creazione speciale da indossare per le occasioni importanti ma anche all day long.

Insomma, un abito elegante, perfetto per distinguersi con un look contemporaneo e raffinato.

