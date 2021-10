I profumi per una sinfonia d’autunno di Acca Kappa 

Pubblicità

Scarlatto, ruggine, arancione: l’autunno si veste di colori caldi che proteggono dai primi freddi. E i profumi si fanno più intensi e persistenti, avvolgono il corpo come morbido cachemire, sono fragranze ambrate e speziate che evocano la meraviglia del foliage, che invitano a rilassarsi nell’intimità di un camino acceso. Acca Kappa, che dall’incontro tra natura e cultura trae ispirazione per creazioni che incantano nel tempo, presenta oggi una collezione di essenze preziose, Eau de Parfum dalla seduzione intensa e pacata che parlano di fiori, di boschi, di muschio e di ambra.

Black Pepper & Sandalwood: l’Eau de Parfum firmato dal naso Luca Maffei, vincitrice del premio internazionale “The Art and Olfaction Award 2015”. Una singolare combinazione di elementi neo-orientali che via via lasciano spazio ai toni delicati della Rosa Damascena e a quelli più speziati della Cannella e del Pepe nero. Un irresistibile accordo che dona corposità alla fragranza.

Idillio: un viaggio evocativo tra Rosa, Salvia, Cedro e Sandalo. Una fragranza che afferma con decisione la ricchezza naturale della terra. Un sapiente accordo olfattivo che si apre con note floreali di Rosa e Salvia, per poi abbandonarsi in un cuore legnoso di Cedro e Sandalo. Un mondo sensoriale da indossare con eleganza.

Vaniglia Fior di Mandorlo: un profumo molto caldo e avvolgente. Il tepore della vaniglia si sposa con gli accordi raffinati del acca. Un’inebriante sinfonia olfattiva che fiorisce in tutto il suo splendore nel cuore della fragranza regalando un profumo dolce ed intenso. Nel fondo i toni legnosi e muschiati ne amplificano il carattere e la persistenza.

www.accakappa.com