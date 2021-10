Continua il successo dei Phyto Twist dal look zebrato di Sisley-Paris

Pubblicità

Phyto-Lip, Phyto-Eye e Phyto-Blush Twist di Sisley-Paris continuano a conquistare grazie anche al loro look zebrato diventato iconico. La gamma seduce ed entusiasma tutte le generazioni con la sua creatività, i colori e le texture irresistibili. Negli anni si è arricchita di nuove nuance a loro volta fresche e intense.

Phyto-Lip Twist, una formula soin 100% confort, sensoriale, idratante, scorrevole, fondente e irresistibile, una vasta gamma di nuance brillanti o mat, ma sempre vivaci e pigmentate, un formato multifunzione ideale da portare in borsa. Le famose matite best-seller di Sisley, oggi disponibili in 19 colori, danno il benvenuto a 3 nuove nuance per le labbra: Rosy Nude, Soft Berry e True Red e formare così un “esercito zebrato” di 22 nuance.

Phyto-Eye Twist, un prodotto ibrido, in quanto è allo stesso tempo ombretto, matita ed eyeliner, con colori profondi e magnetici, che disegnano, modulano e vestono lo sguardo. Finora disponibile in 13 nuance oggi si arricchiscono con 2 nuove ragioni per sublimare lo sguardo in un twist: oggi, la matita occhi jumbo è disponibile in 2 nuance innovative: Taupe (marrone mat) e Rose Bronze. Con queste due novità, la gamma è composta da 15 nuance pure con pigmenti intensi e multicolori, da utilizzare da sole o da sovrapporre.

Phyto-Blush Twist, da utilizzare anche sulle guance con tonalità fresche e luminose che si adattano a tutte le carnagioni e sugli zigomi. Disponibile in 5 nuance, lo stick con la mina larga e bombata oggi si presenta con una nuova tonalità: Berry (rosewood intenso). La gamma di Phyto-Blush Twist è ora composta da 6 colori per valorizzare l’incarnato e scolpire i viso a seconda della carnagione.

- Pubblicità -

www.sisley-paris.com