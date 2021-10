Si torna a sciare in Val Gardena

Pubblicità

La stagione sciistica in Val Gardena inizierà il 4 dicembre 2021 e si concluderà il 10 aprile 2022. Discese facili che si alternano a ripide pendenze su piste memorabili, come quella dove ogni anno si disputano due gare della Coppa del Mondo di Sci (Saslong). Un totale di oltre 500 km di piste, perfettamente preparate, che si sviluppano lungo il comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi (compreso il Sellaronda).

Il divertimento sugli sci si trasformerà anche in piacere gastronomico negli accoglienti che si trovano lungo le piste della valle. Quasi tutti sono gestiti in modo familiare, da generazioni. Ogni rifugio propone un’offerta unica che spazia dai piatti tradizionali fino alla cucina più sofisticata e i menu sono sempre completati da un’ampia selezione di vini, prevalentemente altoatesini.

Dal 4 dicembre (data di apertura della stagione) fino al 22 dicembre 2021, con l’offerta Dolomiti SuperPremière gli ospiti che prenoteranno almeno tre pernottamenti con skipass e attrezzatura, riceveranno in omaggio una notte in più, sempre comprensiva di skipass e materiali. Prenotando, invece, soggiorni con una durata minima di sei giorni, due saranno quelli in omaggio.

In Val Gardena si può decidere di lasciare l’auto in garage. In esclusiva per gli ospiti degli esercizi membri di un’associazione turistica della Val Gardena, è previsto, infatti, l’uso gratuito di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobil Card. La Mobil Card sarà consegnata gratuitamente all’arrivo nella struttura prenotata.

Infine, secondo il decreto “Green Pass bis”, gli impianti di risalita in Italia potranno essere utilizzati solo con un Green Pass europeo valido (vaccinato, guarito o testato) e che Steward appositamente formati forniranno informazioni e aiuteranno a evitare la formazione di assembramenti sulle piste, presso le stazioni di risalita e presso gli uffici skipass. Nei prossimi giorni saranno definite con maggiori dettagli le linee guida fornite dalle nuove regolamentazioni legislative.

