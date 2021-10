Torna la capsule con scritte floccate firmata Calzedonia

Pubblicità

C’è una forte spinta comunicativa nell’aria, un gran desiderio di diffondere messaggi attraverso verbiage e pittogrammi. La moda ha fatto propria questa esigenza espressiva, e per l’autunno/ inverno 2021 2022 è tutto un proliferare di messaggi e slogan ad alto tasso di positività. Calzedonia ha deciso di avere “l’ultima parola” su questa tendenza, con una capsule di “talking” collant, collant parlanti, in grado di divulgare messaggi grazie a stampe e floccature ad hoc. Una libertà di espressione giocosa e divertente, per calze velate in grado di lanciare messaggi felici. Una capsule di tendenza sulla quale il brand di Verona ha deciso di puntare, rendendola protagonista della campagna FW21.

A completare la rosa delle calze protagoniste dell’autunno inverno si aggiunge un grande classico dal sapore un po’ vintage: le calze a rete tornano non solo nelle versioni classiche senza tempo in sovrapposizione con i calzini per gli animi più rock, ma anche in forme più nuove e moderne: alveari, giochi di intrecci e motivi geometrici grandi e piccoli. Ciascuna donna trova il collant che più si addice al proprio stile e alla propria personalità.

