FOREO svela Imagination, il nuovo concetto di maschera viso

Da sempre attento alle nuove esigenze e trend emergenti dei consumatori, FOREO lancia Imagination, il nuovo rivoluzionario concetto di maschera viso fai-da-te, che stimola creatività, immaginazione, e desiderio di freschezza nella realizzazione della propria maschera viso personalizzata e naturale.

FOREO Imagination con base vegana, sicura ed altamente performante, per creare la tua maschera viso personalizzata utilizzando ingredienti naturali della tua cucina o dispensa: avocado, cetriolo, miele, camomilla… a seconda della tua immaginazione.

Disponibile nei formati in tubo da 100ml, o confezione da 10 sachet da 6ml cad, FOREO Imagination è accompagnato da un “Cookbook”, un libretto in cui annotare le tue… ricette creative preferite.

Innovativa anche la sua formula creata per mantenere la giusta compattezza e consistenza anche laddove utilizzata con ingredienti umidi o liquidi. La maschera viso FOREO Imagination può essere inoltre utilizzata anche da sola, senza l’aggiunta di ingredienti freschi, poiché ricca di componenti efficaci come l’acido ialuronico altamente idratante, lo squalano ricco di antiossidanti, e Vitamina E e Vitamina B ultra lenitive che aumenteranno il livello di idratazione della pelle e la renderanno liscia e rimpolpata.

Igor Spina, General Manager South Europe di FOREO, commenta l’importante lancio: “I consumatori di prodotti di bellezza stanno diventando molto sofisticati e richiedono più di un semplice prodotto per la cura della pelle che funzioni. Vogliono un approccio olistico a 360 gradi che nutra la loro pelle e la loro mente e Imagination è proprio questo. L’innovativa base per maschera viso, grazie al Triple Infusion Complex, è un potenziatore di assorbimento altamente efficace, progettato per integrarsi perfettamente con gli ingredienti freschi della tua cucina e massimizzare il potenziale dei tuoi ingredienti biologici, rafforzando allo stesso tempo il legame molecolare che tiene insieme questa esplosione di nutrienti e trasportandoli negli strati più profondi della pelle. Il fatto che tu possa giocare con i tuoi ingredienti e diventare creativo è un ulteriore vantaggio che ti terrà con i piedi per terra e ti riconnetterà con la natura”.

La ricca formula vegana di FOREO Imagination è stata studiata per essere mixata con ingredienti freschi e naturali ed agire come base perfetta per la creazione di maschere viso fai-da-te, diffondendosi uniformemente sulla pelle e consentendo ai principi attivi, vitamine e minerali di penetrare in profondità nel derma grazie ad un Complesso di Ingredienti a Tripla Infusione, ovvero un potente booster di assorbimento. Questo Complesso combina tre essenziali componenti: estere speciale, umettante e acido grasso, tutti e tre forti potenziatori di penetrazione. L’estere si focalizza sulla massimizzazione della penetrazione degli ingredienti attivi idrosolubili nella pelle e sull’aumento della sua idratazione, mentre l’umettante trattiene l’umidità e agisce come un solvente che aiuta a trasportare questi ingredienti nutrienti attraverso gli strati superiori della pelle. Infine, l’acido grasso, dei ben noti acidi grassi Omega-6, è un potente stimolatore della penetrazione che lavora attivamente per ottimizzare i livelli di idratazione della pelle, mantenendo il livello di elasticità sano e migliorando la funzione protettiva della cute contro gli stress ambientali.

Questi tre componenti abbinati garantiscono di fornire una vera bomba vitaminica, antiossidante e nutriente proveniente dai tuoi ingredienti freschi e biologici direttamente negli strati più profondi della pelle, per risultati visibili di luminosità, freschezza, e vitalità.

La formula di FOREO, vegan friendly e cruelty free, è sintetizzata per essere completamente sicura e può essere utilizzata anche da sola senza aggiungere gli ingredienti freschi della tua cucina poiché è ricca di componenti benefici come l’acido ialuronico altamente idratante, lo squalano ricco di antiossidanti e Vitamina E e vitamina B ultra lenitiva che aumenteranno il livello di idratazione della pelle e la lasceranno liscia e carnosa.

Igor Spina conclude: “Valutiamo la sicurezza dei nostri consumatori al di sopra di ogni altra cosa. FOREO sta guidando la categoria skintech verso la sostenibilità e la clean beauty, entrambi grandi fattori trainanti per il nostro brand. FOREO Imagination è una formula davvero innovativa e sono orgoglioso di dire che abbiamo creato un elisir di giovinezza privo di tossine al 100% che fa miracoli se combinato con il potere della natura.”

