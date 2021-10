Cosa imparerai in un corso ricostruzione unghie

Pubblicità

Sei un’amante di tutto ciò che è beauty, adori l’estetica e la creatività e desideri tenere sempre in ordine manicure e pedicure? Un corso ricostruzione unghie è il miglior modo per imparare a prenderti cura di te in maniera professionale.

Le mani e i piedi, in fondo, sono un biglietto da visita: la prima cosa che chiunque noterà quando ti presenti è proprio la tua stretta di mano, e anche nelle situazioni quotidiane l’abitudine tutta italiana di gesticolare mette le mani in primo piano. Perché quindi non imparare a tenerle in perfetto ordine?

A cosa serve una manicure impeccabile

Avere delle unghie curate è indispensabile per fare bella figura ovunque tu vada, ma non solo. Anche la tua stessa femminilità sarà gratificata dal vedere le tue mani e i tuoi piedi in perfetto ordine. Unghie rotonde o dalla forma ovale, perfettamente lisce e prive di imperfezioni, sono un modo per prenderti cura della tua bellezza e anche della tua salute.

La salute delle unghie è infatti un indicatore del tuo stato di benessere generale: colore, forma e texture cambiano in seguito a una carenza di vitamine, un’infezione in corso o anche solo una caduta. Dopo esserti assicurata che il problema di fondo sia eliminato, pensa anche all’estetica. Sicuramente vedere un rigonfiamento, una spaccatura o un livido sulle tue unghie non ti fa piacere.

Un corso di ricostruzione unghie di base ti insegnerà a prenderti cura di questa parte del corpo in maniera quotidiana. Controllare l’anatomia, individuare gli inestetismi e notare i cambiamenti sulla superficie dell’unghia ti aiuterà a prevenire e curare eventuali problemi che possono sorgere sulla cute e sulle unghie.

Un pizzico di fantasia: la nail art avanzata

Posto che la forma, il colore e la superficie delle tue unghie rivelano il tuo stato di salute, anche la tua personalità traspare dalle scelte beauty che compi ogni giorno. Così se hai un animo creativo, i corsi di ricostruzione unghie avanzati sono perfetti per te.

Dopo aver curato la salute dell’unghia, rendila una tela bianca su cui dipingere minuscole opere d’arte. Questa è la nail art avanzata, la pittura su unghie che renderà le tue mani e i tuoi piedi dei capolavori in miniatura.

Vuoi imparare a disegnare sulle tue unghie, e magari anche su quelle delle amiche o delle clienti? Affidati a professionisti per affinare la tua conoscenza della nail art e imparare nuove tecniche di ricostruzione e decorazione. Dalla french manicure rovesciata al semplice gel monocolore per passare a pattern e fantasie degni di un’artista, imparerai a fare qualsiasi cosa nello spazio ristretto delle tue dita.

Corso di ricostruzione unghie online

Se pensi di non avere tempo per seguire un corso in presenza, puoi scegliere un’accademia di corsi per nail art online. Non temere: la professionalità degli insegnanti e delle tecniche che sperimenterai sarà la stessa, ma senza la difficoltà di recarti in aula in luoghi e orari specifici.

Valuta tra i tanti corsi per unghie online qual è il migliore per le tue esigenze e metti subito a frutto il tuo talento e la tua creatività. Basteranno poche lezioni per passare dalla ricostruzione unghie di base alle più complesse e raffinate tecniche di nail art.