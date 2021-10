Hand Wash di Grown Alchemist

Pubblicità

Un detergente per le mani di Grown Alchemist estremamente lenitivo ideale per la pelle danneggiata o facilmente irritabile grazie a una potente miscela di fito-attivi calmanti, come il pepe della Tasmania. Questo detergente per le mani delicatamente profumato è infuso con oli botanici che idratano senza disturbare l’equilibrio del PH della pelle, nutrendola e proteggendola dalle impurità. Ingredienti 100% naturali, puliti, vegani, cruelty free e senza glutine con imballaggio ecologico e riciclabile.

Ingredienti attivi:

– L’olio di incenso è una pianta secolare con proprietà astringenti, che aiuta a mantenere la pelle in equilibrio e a proteggerla dalle impurità. Inoltre illumina, migliora il tono della pelle rafforzandola.

– Aloe e derivati dell’olio di cocco idratano, illuminano e rivitalizzano la pelle fornendo protezione antiossidante.

– L’estratto di foglie di pepe della Tasmania viene ricavato da una bacca australiana che contiene un fito-attivo chiamato poligodiale, un potente agente lenitivo per calmare l’infiammazione o l’irritazione. Si dice che lenisca anche il prurito e le sensazioni di bruciore sulla pelle.

I prodotti e gli ingredienti di Grown Alchemist non sono testati sugli animali. I packaging sono realizzati in vetro e plastica PET, uno dei materiali più riciclati al mondo. Questo tipo di imballaggio garantisce che il prodotto rimanga protetto e potente come il giorno in cui è stato creato.

Istruzioni per l’uso:

Applicare direttamente sulle mani, aggiungere acqua, creare la schiuma e risciacquare. Procedere con Grown Alchemist Hand Cream per mani più morbide e idratate.

growalchemist.com