Les Petites, la prima collezione kids di PDPAOLA

Pubblicità

Per la prima volta, lo spirito di PDPAOLA va verso l’infinito e oltre per arrivare fino ai bimbi. Catturando un’essenza viva e femminile, la nuova collezione Kids, Les Petites, rappresenta uno spirito puro e naïve. I gioielli sono il nuovo gioco: collane, orecchini e sogni diventano un tutt’uno. La simbologia in un linguaggio rétro costituisce l’ambientazione, mentre i cristalli in tonalità blu profondo e rosa cipria ci conducono verso un viaggio sfolgorante. Questi mini-tesori, realizzati in argento sterling 925 e con una placcatura in oro 18k, danno una svolta tutta nuova al nostro tempo, ridefinendo con grinta il significato dell’essere bambine.

Ovviamente tutti i modelli sono indicati anche per persone adulte. Infatti, PDPAOLA riunisce le differenti forze della femminilità, alla ricerca di quell’armonia tra sicurezza, equilibrio e complicità. Si tratta di mettere in dubbio le convenzioni di sempre ed esplorare i vari modi di sentirsi donne o bambine al giorno d’oggi, attraverso ogni creazione e collezione, considerando sempre chi le indosserà.

1 di 5

www.pdpaola.com