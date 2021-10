Casa con Vista in Sicilia

Pubblicità

Dalla progettazione alla fornitura completa: VMaison realizza il restyling di una villa sulla costa nordorientale della Sicilia sospesa tra le onde del mare e l’entroterra siciliano, una location pensata per riassaporare i ritmi lenti e risvegliare i sensi e le emozioni.

Frutto di una recente ristrutturazione, il rifugio domestico abbarbicato su una scogliera si apre con grandi finestre a tutta parete che incorniciano il mare. Per dare vita a un dialogo fluido con il panorama nel quale la villa è immersa, VMaison si è occupata di creare un concept che si traducesse in un restyling completo per tutti gli ambienti interni ed esterni.

Ciò che contraddistingue e rende unico il brand è infatti la sua progettualità a tutto tondo: una volta definito il mood, VMaison segue il cliente a 360 gradi: dall’architettura alla supervisione in cantiere, passando per il disegno, la produzione e l’allestimento di arredi su misura.

Imbottiti, librerie, carte da parati, console, tavoli e tavolini, arredi outdoor, complementi per il bagno, boiserie, modanature, lampade: tutto è stato studiato nel dettaglio da Veronica Zimbaro, fondatrice e anima del progetto, e confezionato da esperti artigiani. Il risultato è uno snodarsi di ambienti caldi e atmosfere eclettiche, pervase da quel mood pop decorche contraddistingue il brand. La palette scelta utilizza principalmente colori chiari, capaci di esaltare la luminosità degli ambienti e la sinuosità delle forme degli arredi disegnati per la villa. A caratterizzare gli ambienti, come una sorta di fil rouge che connette le stanze al paesaggio mediterraneo, campiture di blu intenso colorano sedie, cuscini e accessori.

Il piano terra, racchiuso tra due ampie terrazze, si apre direttamente sul mare in un ampio soggiorno con diverse zone destinate al relax e alla convivialità. Al piano superiore, per la zona notte VMaison ha disegnato un sontuoso letto in tessuto linone colore naturale. Il look & feel della stanza è reso ancora più accogliente e confortevole dalla scelta dell’utilizzo del velluto, nella panca imbottita e nei cuscini decorativi.

Tutta la casa è pensata in funzione degli esterni: per le terrazze è stato fondamentale creare un progetto di styling che valorizzasse i toni e le sfumature del panorama circostante, andando così ad abbracciare senza mai sovrastare, il vero protagonista, il mare. Gli arredi outdoor, tavolini, divani e sedie, sono infatti realizzati in teak: materiale che si presta a non essere rovinato dal sole e dalla salsedine.

VMaison porta così a compimento un altro progetto dove Veronica Zimbaro esprime tutta la sua creatività e il suo estro fortemente contemporaneo, nella sua terra d’origine, la Sicilia.