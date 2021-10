MONSIEUR. Edizione Superleggera Time for Men by Chanel

Pubblicità

Un appuntamento che doveva essere, tra il J12 Superleggera lanciato nel 2005 e l’orologio MONSIEUR presentato cinque anni fa. Un appuntamento tra due mondi che fino ad oggi hanno definito esclusivamente i codici dell’orologeria CHANEL per uomo. Con la Superleggera Edition – elegante e high-tech – si aggiunge un nuovo capitolo alla storia degli orologi CHANEL da uomo. Acclamato dalle donne, ammirato dagli uomini e indossato da tutti, l’orologio J12 celebra le sue caratteristiche sportive e maschili nel modello Superleggera. Atletico nelle sue linee, elegante per natura, sofisticato nell’uso dell’alluminio high-tech, questo modello ha creato un look diverso e insolito. Nel 2016, intanto, l’orologio MONSIEUR ha inaugurato la prima collezione dedicata esclusivamente agli uomini. Il suo nome e la sua silhouette non lasciano spazio a dubbi. Le sue perfette proporzioni geometriche sono abbinate alla raffinatezza del suo disegno numerico grafico. Incoronato con il sigillo del leone, emblema dell’alta orologeria CHANEL, l’orologio MONSIEUR è animato dal Calibro 1, il primo movimento progettato, sviluppato e assemblato dalla Manifattura CHANEL. Ora, il J12 Superleggera e il MONSIEUR uniscono le forze per creare una nuova e contemporanea interpretazione dell’orologeria CHANEL da uomo.

L’orologio Superleggera Edition, senza compromessi nel suo aspetto, si ispira al design dei tachimetri delle auto da corsa. Con la sua cassa in ceramica nera opaca ad alta resistenza di 42 mm di diametro, quadrante guilloché nero opaco con finitura in nichel nero e cinturino in nylon nero foderato in pelle di vitello rossa. L’iconica firma Superleggera è posizionata a ore 12, con il carattere che evoca i codici epicurei di Gran Turismo e la potente tonalità rossa che suggerisce passione e voglia di andare avanti. Il colore è elegantemente ripreso anche nei 60 del contatore dei piccoli secondi e nella lancetta delle ore saltanti. L’estetica sportiva del quadrante è allineata al design grafico e high-tech del Calibro 1 nero, visibile attraverso il fondello trasparente in zaffiro. Con il suo motore potente, la carrozzeria da sogno e le finiture uniche, il Monsieur. Cassa e lunetta in acciaio e ceramica nera opaca ad alta resistenza. Corona in acciaio. Quadrante guilloché nero opaco. Finitura nichel nero. Cinturino in nylon nero con finiture in pelle di vitello nera e fodera in pelle di vitello rossa con tripla fibbia pieghevole in acciaio. Calibro 1: movimento meccanico di manifattura di manifattura a carica manuale con due complicazioni integrate – ore saltanti istantanee e minuti retrogradi di 240°. Riserva di carica: 72 ore. Impermeabilità: 30 metri. Funzioni: ore, minuti, secondi. Diametro: 42mm.

