WallPepper presenta la nuova Metallic line

L’ampia gamma di soluzioni decorative WallPepper®/Group si arricchisce con la nuova Metallic line, la nuova carta da parati realizzata con filigrana oro o argento, capace di creare effetti ‘brillanti’, affascinanti e sorprendenti nell’ambiente che la accoglie.

Il materiale è composto da un TNT spalmato con un composto di filigrana di materiale sintetico, oro giallo e argento silver. I bagliori metallici e la preziosità delle sfumature che si creano rendono gli ambienti straordinariamente raffinati e ricercati.

WallPepper®/Metallic line è la nuova soluzione decorativa ed emozionale per creare un’atmosfera unica, in qualsiasi luogo e per qualsiasi occasione. E’ la carta da parati, dal forte impatto decorativo, in tessuto-non-tessuto di cellulosa e fibre tessili, coatizzata con finitura metallica lucida. Inodore, traspirante e anallergica, è dotatadi buona resistenza meccanica, è facile da posare grazie alla tecnica della colla a muro ed è lavabile con un panno umido e detergenti neutri.

Metallic line è stampata con inchiostri pigmentati sicuri, ecologici e resistenti ai raggi UV, in sospensione con un polimero esente da solventi. Il supporto di stampa, totalmente privo di metalli pesanti, in abbinamento con gli inchiostri eco-compatibili utilizzati, assicura la salubrità. degli ambienti.

www.wallpeppergroup.com