Une Nuit à Paris, la nuova Collezione make-up by Maria Galland Paris

Risvegliare l’eleganza ammaliante e carismatica che vive in noi e scoprire “una notte a Parigi”. Maria Galland Paris ha sviluppato una collezione di make-up in edizione limitata che combina i colori della notte, dal tramonti all’alba, con le luci splendenti della città.

526 La Palette Ombres Yeux

La palette di ombretti in edizione limitata offre quattro bellissime sfumature di grigio. Perfetta per un elegante look da sera e adatta anche all’uso quotidiano. Grazie alla varietà di finish e colori, rivela l’energia degli occhi all’istante. Le quattro tonalità, offrendo infinite combinazioni, permettono creazioni di colore individuali. Per risultati professionali, si raccomanda di fare riferimento ai consigli di applicazione nel libretto all’interno della confezione.

Prima di applicare gli ombretti della 526 La Palette Ombres Yeux, preparare le palpebre con 526 Base Fard à Paupières. La sua texture ultrasoft migliora l’aderenza, l’aspetto e l’intensità dell’ombretto. La pelle è levigata e protetta grazie alla perfetta combinazione di estratto di lievito, estratto di camomilla e distillato di fiordaliso.

524 Le Crayon Yeux Infini Waterproof

Questa matita per occhi a lunga durata è un accessorio indispensabile per creare uno sguardo intenso. Essendo una matita waterproof, è stata formulata per resistere all’acqua e rimanere in posizione tutto il giorno senza bisogno di essere corretta. La sua formula è arricchita con vitamina E e olio di marula, che si prendono cura della pelle con le loro proprietà protettive e nutrienti.

Grazie alla sua consistenza morbida, può essere sfumata immediatamente dopo l’applicazione per una finitura dall’aspetto naturale. Il suo packaging permette di ritrarre la matita e comprende una spugna e un temperino integrati. Disponibile in una nuova tonalità viola intenso in edizione limitata, è perfetta per creare un look enigmatico e ammaliante. Applicare come una linea precisa o, per un effetto

“smoky eyes”, sfumando delicatamente la texture con la spugnetta integrata. La formula “super-glide” facilita l’applicazione.

516 La Poudre Harmonie

Grazie alle sue tre tonalità che ricordano l’alba di Parigi, questa polvere compatta armonizza, opacizza e illumina l’incarnato, mentre si prende cura della pelle con la vitamina E e l’olio di jojoba. Mantiene anche il fondotinta applicato immediatamente prima. Abbandonate alla sua fragranza di note confortanti, che combina il calore del legno di sandalo e della vaniglia con la leggerezza del mandarino e del gelsomino, questa polvere offre a tutte le pelli la promessa di un incarnato perfetto, illuminato e opacizzato. Per un’applicazione perfetta e uniforme, passare il pennello Kabuki sulla superficie della cipria, poi applicare su tutto il viso con movimenti circolari. La polvere può essere usata da sola per un effetto naturale molto leggero o dopo aver applicato un fondotinta.

517 Le Blush Liquide Seconde Peau

Vero e proprio velo di colore, questo blush liquido si fonde perfettamente con le guance, proprio come una seconda pelle. L’incarnato è illuminato, il suo colore leggermente esaltato, per un effetto di luce sana ultra-naturale, senza essere “appesantito”. La formula è arricchita con salvia sclarea, che lenisce e uniforma la pelle. La texture molto fluida e setosa permette un’applicazione facile e intuitiva. Agitare bene il prodotto prima dell’uso, poi mettere qualche goccia sul dorso della mano. Applicare sulle guance con l’aiuto del pennello blush, o con la punta delle dita per un look più naturale.

528 Volumateur Lèvres Hyaluron

Trattamento labbra colorato e intensamente idratante. Grazie alla sua formula, arricchita con acido ialuronico e vitamine, le labbra sono rimpolpate, morbide ed elastiche, anche in inverno. La formula contiene microsfere di acido ialuronico, per un effetto idratante e

anti-età. Un complesso rimpolpante ottenuto dall’estratto di semi di sesamo idrata intensamente, rimpolpa e leviga e le labbra ritrovano morbidezza ed elasticità. La nuova tonalità in edizione limitata è ispirata alle Belles de Nuit, fiori sublimi che si aprono di notte. Applicare il booster labbra da solo per labbra sublimi e dall’aspetto naturale. Può anche essere usato come base di cura prima di applicare il rossetto abituale, o dopo averlo applicato per intensificare la brillantezza.

507 Le Vernis

Questo smalto, disponibile in una nuova tonalità in edizione limitata, è stato concepito per valorizzare l’aspetto delle unghie con la sua elevata brillantezza di colore. La sua texture ultra-fluida permette un’applicazione facile e rapida. Una volta applicato, il prodotto offre una finitura lucida e uniforme, creando bellissime unghie.

Agitare prima dell’uso. Per un risultato e un’aderenza perfetti, usare 507 Vernis – Base Coat per curare le unghie prima di applicare lo smalto. Quando il secondo strato di smalto è asciutto, concludere applicando 507 Vernis – Top Coat per rendere lo smalto più resistente. Questi prodotti devono essere tenuti lontani dal calore.

