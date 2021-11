Il nuovo Excalibur Spider Huracán di Roger Dubuis

Pubblicità

Roger Dubuis presenta il suo nuovo Excalibur Spider Huracán rivisitato in Fibra Composita di Ceramica (CCF) bianco ghiaccio, un materiale sorprendente, che dà una marcia in più a questo segnatempo ispirato al mondo delle supercar. Ideato per una tribù esclusiva alla ricerca di esperienze adrenaliniche e avvezza ad aspettarsi l’inaspettato, questo segnatempo è un condensato di meccanica avveniristica, estetica raffinata e savoir-faire orologiero che regala all’Alta Orologeria emozioni inedite.

Il calibro RD630 emoziona grazie alla cassa da 45 mm di diametro realizzata in CCF, un materiale di punta ispirato ad altre industrie avveniristiche. Roger Dubuis ha visto l’ingegnoso impiego del CCF nella produzione di razzi spaziali e da allora, dopo mesi di ricerca e sviluppo, ha prodotto un suo CCF. In particolare, la Manifattura indipendente ha fatto una scoperta che prova l’avanguardia tecnica della Maison e il suo desiderio di solcare sentieri inesplorati: combinando la resina con le resistenti fibre di ceramica si ottiene un materiale completamente nuovo ed estremamente leggero – più leggero del carbonio del 20% – caratterizzato da un particolare effetto marmorizzato. La sua leggerezza lo rende incredibilmente confortevole da indossare al polso e permette di elevare il design a livelli mai raggiunti prima: lo ritroviamo nella composizione della cassa bianca e come decorazione all’interno del movimento stesso.

Il nuovo Excalibur Spider Huracán è l’ultima creazione Roger Dubuis x Lamborghini Squadra Corse, una collaborazione definita da prestazioni estreme e da un’estetica tagliente. Riflesso del DNA della supercar italiana e dell’eccellenza orologiera della Maison, l’Excalibur Spider Huracán bianco in CCF è costruito come un motore.

L’Excalibur Spider Huracán brilla al buio: un’ulteriore sfida tecnica che riflette la passione della Maison per la luce e la luminescenza e che qui fa risplendere sia la flangia superiore che le lancette rivestite con Super-Luminova™. Il Super-Luminova™ incarna l’audacia di Roger Dubuis: lo ritroviamo applicato sulle superfici inclinate e sulle barre-duomi grazie a un innovativo processo già utilizzato una volta lo scorso anno per una prima mondiale Roger Dubuis. Allo stesso modo, un processo di vulcanizzazione noto come SuperBiwiNova® scioglie il Super-Luminova™ direttamente all’interno del cinturino con inserto in caucciù bianco per creare una finitura mozzafiato. Un segnatempo brillante che segue solo le regole dettate dallo stesso Roger Dubuis: con il CCF bianco e un Excalibur Spider Huracán luminescente al polso il successo è assicurato, qualsiasi impresa si voglia intraprendere.

Con una produzione limitata di soli 88 esemplari, questo è un segnatempo fuori dall’ordinario, che si rivolge a un pubblico costantemente alla ricerca di nuove sfide.

