La collezione Absolute di Arbi Arredobagno

Absolute è la collezione di Arbi Arredobagno progettata con la massima attenzione al dettaglio e destinata ad essere inserita all’interno di progetti di interior design e del settore contract con un ampio raggio d’azione. Confermando il proprio ruolo di assoluto rilievo nella tradizione manifatturiera, Arbi Arredobagno ha affiancato all’artigianalità made in Italy la più sofisticata ricerca tecnologica, continuando ad investire in soluzioni all’avanguardia per garantire i più alti standard produttivi.

Vero capolavoro del design italiano, sinonimo di stile e innovazione, la linea Absolute si contraddistingue per l’anta con apertura integrata nel telaio in alluminio – disponibile in inox, nero, oro e bianco – segno caratterizzante di un progetto trasversale per sua natura e ispirazione.

Nel progetto un ruolo fondamentare è rappresentato anche dall’ampia gamma di finiture disponibili; tinte vivaci e vitaminiche si affiancano a nuance soft e rassicuranti per realizzare progetti personalizzati e originali. Da un’accurata ricerca e attenzione ai dettagli nascono le nuove finiture Domino e Portofino, dal carattere distintivo che donano prestigio all’arredo; disponibili nelle varianti chiaro e scuro, consentono di creare composizioni originali ed esclusive dal particolare effetto tridimensionale.

Vasta anche la scelta per quanto concerne i piani top che possono essere della stessa finitura del mobile oppure in laminam, corian, cristallo, tekno, mineralguss o marmo, abbinati a lavabi integrati o d’appoggio.

Grazie alle molteplici possibilità di combinazioni è possibile customizzare il prodotto al fine di realizzare progetti personalizzati e originali in linea con ogni stile e situazione architettonica.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi Arredobagno nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.

www.arbiarredobagno.it