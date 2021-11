Lusso e natura al Borgobrufa SPA Resort di Torgiano

Pubblicità

C’è una nuova visione del lusso, che mette al primo posto esclusività, privacy e personalizzazione. Ma anche natura e grandi spazi. Caratteristiche che da sempre contraddistinguono la vacanza al Borgobrufa SPA Resort***** di Torgiano. Immerso nella campagna umbra, tra colline ricoperte di olivi e terreni coltivati a vigneti, il Resort è in una posizione strategica, comodo per visitare le città d’arte e circondato da un panorama mozzafiato. Una fuga romantica d’inverno, nel cuore più esclusivo dell’Umbria, permette di vivere un’esperienza rigenerativa tra i sapori eccellenti del ristorante d’alta cucina Elementi Fine Dining e il benessere totale della SPA più grande dell’Umbria.

Ci sono eventi speciali, ricorrenze importanti o date particolari, che chiedono di essere festeggiate per diventare nel tempo ricordi preziosi da custodire per la vita. Il giorno di Natale e Capodanno ne sono un esempio.

Per l’occasione ci si può regalare un sogno indimenticabile: l’Imperial Emotion Suite & SPA. La suite, di 460 mq totali, rappresenta un mondo a parte, fatto di lusso, charme e privacy totale. Per massimo 4 persone, comprende due camere doppie, cabina armadio, doppio lavabo e ampia doccia di coppia in camera, zona trucco, menù cuscini e biancheria di pregio. E ancora zona soggiorno, caminetto elettrico e angolo bar con frigobar e selezione di prodotti locali, artigianali e bio, wine bar con selezione di vini, macchina caffè espresso, bollitore e fabbricatore del ghiaccio, lavabo. La suite ospita poi una piscina interna riscaldata a 35 gradi con panca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina. 40 mq sono dedicati al Patio esterno con piscina idromassaggio riscaldata di 4 posti e un tavolo esterno. A disposizione per gli ospiti della suite anche 220 mq di giardino privato ad uso esclusivo, con lettini solarium e ombrelloni. Non mancano infine 3 Smart Hospitality TV con servizio SKY, free Wi-Fi, aria condizionata, riscaldamento autonomo e cassaforte. Collegata tramite tunnel coperto sia al ristorante che alla SPA, permette un ingresso riservato e possibilità di check-in in camera.

È il top ma non rappresenta l’unica scelta di lusso. La Luxury Love Suite ad esempio mette a disposizione degli ospiti una SPA privata ad uso esclusivo, con sauna finlandese e piscina interna privata a 34° con panche idromassaggio sommerse. Mentre nelle Romantic Suite l’area esterna riservata mette a disposizione piscina idromassaggio di coppia con vista panoramica.

L’eccellente offerta gastronomica del Borgobrufa SPA Resort si è arricchita di una nuova esperienza: Elementi Fine Dining. L’esclusivo ristorante è affidato allo chef Andrea Impero, già executive del Resort umbro, che conduce l’ospite attraverso due percorsi gustativi unici. “Visione” è rappresentativo dell’Umbria vista con gli occhi di Andrea Impero, “Ispirazione” varca i confini della regione verso i luoghi che hanno segnato le esperienze dello chef. In entrambi i casi, la filosofia si basa sull’esaltazione della materia prima, l’accurata ricerca di produttori locali di prima qualità, la continua tensione verso la perfezione stilistica. Una rivisitazione della cucina umbra e non solo, una ricerca instancabile dell’essenza, del benessere e dell’armonia.

www.borgobrufa.it e www.elementifinedining.it