Ultralight con Cashmere by Intimissimi

Per la stagione Autunno – Inverno 2021/2022, Intimissimi punta ancora una volta sulla sua fibra oramai iconica, pregiata, morbida, ed essenziale. Ultralight con Cashmere: una fibra unica dall’effetto seconda pelle, quasi vellutata, che Intimissimi propone per questa stagione in nuovi modelli e colori. Con la nuova campagna il brand sceglie di dare forza al colore iconico – il nero – e di declinarlo in numerosi modelli, dai più ricercati ai più minimal. Una sola modella per comunicare tante forme con le quali ogni donna può giocare per creare look unici che lasciano spazio anche ad una corsetteria che si possa delicatamente intravedere.

Ogni singolo capo fa propri i codici di raffinatezza ed eleganza della donna Intimissimi. Tanti i modelli proposti, tra cui la maglia collo alto, il body girocollo, l’iconica maglia con scollo a barchetta e il top e la maglia a manica lunga caratterizzati da una balza in pizzo sullo scollo a V dal gusto romantico. Si aggiungono per questa stagione anche un body collo alto e una maglia girocollo.

Il colore esplode nel capo iconico della collezione: la maglia con scollo a barchetta. La nuova palette proposta si arricchisce di varianti dai toni polverosi come il rosa antico, un verde cenere, un azzurro jeans e toni più caldi come il rosso scuro e il marrone noce.

L’intera collezione maglieria propone capi essenziali per il guardaroba di ogni donna, perfetti passe-partout da abbinare sotto un blazer oversize, con una maxi-maglia o, perché no, con il denim cinque tasche.

