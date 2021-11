The AERIN Fragrance Collection presenta Cedar Violet

Pubblicità

Ispirata dalle foreste dorate delle montagne Adirondack, AERIN presenta Cedar Violet, una celebrazione dei grandi spazi aperti in una frizzante giornata autunnale. Elegantemente esuberante, questa fragranza fiorita e legnosa si libera evocando la potente magia della foresta all’inizio dell’autunno. Con note di foglie di violetta, legno di cedro della Virginia e ambra, Cedar Violet trasporta i sensi nei boschi assolati dello stato di New York. Un rifugio dalla vita quotidiana, le montagne rivelano un paesaggio luminoso che trasmette un senso di pace. I boschi coprono ovunque le cime delle e le valli con il loro verde brillante mentre l’aria fresca e frizzante rinvigorisce il corpo e lo spirito. Caratterizzando la stagione autunnale e raccontando un nuovo inizio, Cedar Violet è una gioiosa novità che si aggiunge alla famiglia di calde fragranze ambrate di AERIN, offrendo una narrazione parallela al bestseller Amber Musk.

Il viaggio di Cedar Violet inizia con un cammino su legni grezzi e incontaminati, note di testa luminose di foglie di violetta, con il loro verde acceso e lussureggiante e la dolcezza del mughetto che si diffonde delicatamente nell’aria. Immerso nella natura, il cuore della fragranza ipnotizza i sensi con la dolce ricchezza del legno di cedro della Virginia, esaltato dalla traccia vivace e strutturata della gardenia. Mentre le foglie autunnali iniziano la loro vorticosa discesa su un tappeto di muschio vellutato, le ricche note terrose di ambra e legno di sandalo australiano regalano un fondo sensuale che rinvigorisce e incanta.

Cedar Violet è raccontato tramite un attraente motivo ad acquerello creato in esclusiva per AERIN dall’artista Helen Dealtry. Evoca le tonalità vibranti e le trame naturali delle foglie autunnali in movimento, le sfumature di viola intenso, verdi tenui e sottili accenni d’oro, dando la bella impressione della fitta chioma della foresta. La classica bottiglia in vetro sfaccettato, firmata AERIN, è personalizzata dal tappo verde marmorizzato e dettagli in oro in rilievo.

1 di 3

- Pubblicità -

#AERINBeauty