Starlit Mandarin & Honey, la nuova fragranza di Jo Malone London

Dal 1994 Jo Malone London crea una collezione di fragranze squisitamente semplici ed eleganti e si dedica a un mondo in cui i sensi vengono appagati. Acquisito da Estée Lauder Companies Inc. nel 1999, il marchio è oggi conosciuto a livello internazionale per le sue fragranze particolari e il carattere distintivo britannico. Oggi presenta Starlit Mandarin & Honey, la nuova essenza natalizia.

Un vivace mandarino addolcito dal miele e avvolto nel calore vaporoso della cumarina.

Note di testa

Mandarino giallo

Cedro

Anice stellato

Note di cuore

Miele

Geranio

Fieno

Note di fondo

Cumarina

Balsamo del Perù

Erba sacra odorosa

Spruzzare generosamente sui polsi, sul collo e sui punti di pulsazione: il calore del corpo aiuterà a diffondere la fragranza durante la giornata. Da indossare da solo o abbinato a un’altra Colonia o ai prodotti per il bagno e il corpo preferiti.

www.jomalone.eu