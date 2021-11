La nuova collezione cappotti di Motivi

Pubblicità

Capo essenziale e versatile di ogni guardaroba invernale, il cappotto protegge dalle temperature fredde e definisce il look sperimentando con i diversi tessuti e personalizzazioni, dalle monocromie daily-smart alle silhouette sartoriali per gli eventi glamour.

La nuova collezione di cappotti Motivi spazia dalle forme strutturate alle linee morbide e avvolgenti, puntando l’attenzione sullo studio della vestibilità, sul valore dei materiali e sull’esaltazione della femminilità moderna, sempre più dinamica e disinvolta.

Tra i must-have della stagione, l’iconico cappotto slim-fit dal taglio asciutto e preciso, declinato nei toni intramontabili del cammello e del nero con il tocco scintillante dei bottoni gioiello. In alternativa, spiccano le silhouette fashion caratterizzate da tinte vitaminiche ispirate alle passerelle internazionali. Le lavorazioni più soffici svelano l’effetto “teddy” sui caban viola o senape, mentre il peacoat con linea a trapezio é arricchito dalla mano compatta e pregiata del tessuto double wool.

Le Motivi Lovers più esigenti vivranno un vero e proprio colpo di fulmine scoprendo i 3 nuovi modelli Premium dell’Autunno/Inverno, emblema del connubio ideale tra sartorialità couture-style, dettagli preziosi e materiali di finissima qualità. Le due varianti in tessuto di grisaglia nero e antracite sono esaltate da maxi-colli rimovibili in eco-pelliccia e ricami di cristalli realizzati a mano, mentre il cappotto in panno spazzolato è decorato con una frangia di strass ondeggianti sulla parte frontale – anch’essa rimovibile per un look più discreto.

Motivi, nato in Italia nel 1993, è oggi presente in 13 paesi con 278 negozi monomarca (di cui 180 di proprietà).

Nel corso degli anni Motivi ha saputo evolvere, affinando il modello di business e trasformandosi da semplice catena di negozi fast fashion ad un vero e proprio fashion brand “romantico e glamour” che valorizza la femminilità delle donne.

motivi.com