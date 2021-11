VitaVi presenta V/Ease, l’antidoto naturale alla malinconia invernale

Pubblicità

L’esposizione alla luce solare può influenzare il sistema circadiano, la produzione di melatonina, serotonina e Vitamina D – E. Che fare? Oggi, per fortuna, è possibile contare su elementi naturali all’avanguardia che agiscono fisiologicamente sul tono dell’umore, nati dall’esperienza VitaVi, la tech company italiana che produce integratori caratterizzati da ingredienti ad alta biodisponibilità.

La ricerca scientifica promossa dal marchio VitaVi ha creato l’Integratore alimentare V/Ease, ideale per favorire il rilassamento, il benessere mentale e coadiuvare il normale tono dell’umore. V/Ease vanta una formula esclusiva che contiene 5 ingredienti ad alto dosaggio mirati e selezionati, di cui 3 marchi registrati con ricerche specifiche pubblicate a supporto : Melissa Bluenesse®, Zafferano affron®, Magnesio bisglicinato da Albion Minerals®, Vitamina B6 e Triptofano.

La melissa Bluenesse® ha proprietà rilassanti, mentre lo zafferano coadiuva il normale tono dell’umore. Il triptofano è un amminoacido essenziale precursore della serotonina, ormone che regola l’umore. La serotonina è a sua volta, precursore della melatonina, ormone chiave nel ciclo sonno-veglia. Completa la formula il magnesio, che, insieme alla vitamina B6, contribuisce sinergicamente alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Non solo. Se l’insonnia rende le notti difficili, Vitavi ha creato anche V/Dream, un integratore che contribuisce a velocizzare i tempi di addormentamento e a favorire il sonno grazie alla combinazione di 6 ingredienti ad alto dosaggio: Melatonina da fonte vegetale, Ashwagandha KSM-66®, Magnesio bisglicinato da Albion Minerals®, Triptofano, Escolzia Californica e Vitamina B6.

Forse non tutti sanno che la carenza di sonno è riconosciuta come elemento disturbante del tono dell’umore – afferma il Prof. Arrigo Cicero, Professore di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate presso l’Università di Bologna, Presidente del SINut e Coordinatore del Comitato Scientifico di VitaVi. Quando questo non fosse sufficiente, un’integrazione nutrizionale specifica con dei modulatori naturali del tono dell’umore può fare la differenza, aiutando a migliorare la percezione del proprio benessere per affrontare meglio le sfide della vita quotidiana.

Da poco presente sul mercato italiano, VitaVi offre, inoltre, una gamma di integratori vitaminici in grado di fornire nutrienti chiave per il benessere generale psico-fisico e di rispondere a esigenze specifiche: formule per rafforzare il sistema immunitario (V/Defense), per la cura di pelle, capelli e unghie (V/Care) e per migliorare il sonno.

VitaVi dedica la massima attenzione alla qualità: dalla scelta delle materie prime selezionate da professionisti specializzati in medicina, nutrizione e chimica che garantiscono prodotti dalla formulazione altamente efficace e sicura fino alla consegna a domicilio. Relax e benessere direttamente e velocemente a casa vostra, quindi, e questa è già una notizia che solleva l’umore.

www.vitavi.it