La Collezione Calipso lounge di Ethimo

Pubblicità

Ethimo e Ilaria Marelli interpretano le nuove abitudini del vivere en plein air creando nuove e affascinanti soluzioni di ‘continuità’, arredi che conferiscono al concetto di modularità un nuovo senso di benessere. Soluzioni ‘libere’ e componibili, riflesso più vero dell’abitare contemporaneo, che consentono di ridefinire gli spazi e i confini, indoor e outdoor. La collezione Calipso, elegante ed essenziale, è il risultato di un’accurata ricerca compositiva e stilistica, orientata non solo a una nuova modularità ed espressività dei complementi, ma a una nuova dimensione di benessere capace di creare raffinati contesti ‘su misura’.

I soffici cuscini sono disponibili in tre dimensioni e sono ‘liberi’ rispetto alla base che li accoglie, più ampia dei volumi dei cuscini stessi per consentire la massima libertà di posizionamento di ciascun elemento, a seconda delle esigenze. Anche i cuscini schienale sono liberi e per consentire un corretto sostegno del corpo utilizzano un particolare sistema d’appoggio, grazie all’imbottitura interna che combina diversi tipi di densità di gomma. Ad arricchire le sedute sono disponibili cuscini decorativi e braccioli. Calipso è disponibile nelle varianti di colore bianco melange e azzurro.

A completare la collezione lounge, ci sono i coffee table con frame in alluminio e piano ovale o rotondo. I piani dei tavoli sono in pietra ceramica Ice White o Emperador extra brown. Solo nella versione rotonda, il top del tavolo è disponibile anche in pietra lavica smaltata. Ai tavolini e alle sedute è, inoltre, possibile aggiungere un pratico vassoio dello stesso materiale dei piani ovali.

Calipso propone un nuovo modo di vivere all’aria aperta con qualità, flessibilità, stile e comfort, assecondando con disinvoltura le esigenze degli spazi residenziali e quelle più sofisticate degli ambienti contract e dell’hotellerie.

- Pubblicità -

1 di 3

www.ethimo.com