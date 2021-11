La collezione di gioielli in oro massiccio 18k di PDPAOLA

Pubblicità

Tradizionalmente realizzati a mano e introducendo la tecnologia più avanzata, l’oro massiccio 18k 100% riciclato e i diamanti coltivati in laboratorio senza estrazione mineraria svolgono un ruolo principale in questi design presentati da PDPAOLA: i materiali di alta gamma consentono di ridurre l’impatto ambientale. Ridefinendo articoli essenziali che durano tutta la vita, i nuovi pezzi di alta gioielleria si basano su un glamour sobrio per accompagnare i clienti durante il viaggio della loro vita. All’interno della collezione, l’edizione esclusiva delle collane con lettere, l’eterno amuleto, una poesia incapsulata dell’essenza interiore femminile realizzata con i materiali più preziosi. Con questi design, si può immaginare cosa significa essere una donna moderna mentre di sottolinea l’importanza di diventare più rispettosi nei confronti dell’ambiente e socialmente responsabili. I prodotti della linea di alta gioielleria saranno per il momento disponibili esclusivamente nel negozio online pdpaola.com. Anche se la Maison scommette su questa nuova linea, le collezioni in argento sterling continueranno ad essere il fulcro del brand, offrendo d’ora in poi una più ampia gamma di stili e possibilità.