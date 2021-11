Nuove frontiere della bellezza viso al Preidlhof Luxury Resort

Pubblicità

La beauty guru Su-Man, pluripremiata a livello internazionale nell’ambito skincare, sceglie Preidlhof Luxury Resort per offrire in esclusiva mondiale i suoi trattamenti. Visagista delle star di Hollywood – tra le sue clienti le attrici Juliette Binoche e Sienna Miller – e creatrice di una sua linea cosmetica, Su-Man è celebre in tutto il mondo per il potere trasformativo dei suoi trattamenti, che sono stati definiti “un’alternativa naturale al Botox” e “l’equivalente di un lifting facciale in un’ora“.

Gli ospiti di Preidlhof potranno sperimentare il “Su-Man Skin Reborn Sculpting Facial”, uno dei suoi signature facial più celebri. Questo trattamento olistico completamente naturale e dagli effetti stupefacenti, viene effettuato dalle terapiste beauty Preidlhof a seguito di un’attenta formazione curata direttamente da Su-Man, che ha per la prima volta insegnato il suo metodo.

Il “Su-Man Skin Reborn Sculpting Facial” è uno straordinario massaggio del viso – basato su una profonda conoscenza della medicina orientale, legata anche alle origini taiwanesi della visagista – che attiva i muscoli facciali conferendo salute e luminosità alla pelle e rilasciando la tensione nel collo, spalle, braccia e piedi. L’effetto è immediatamente visibile: la pelle risulta reidratata e riequilibrata e i muscoli del viso e della zona circostante rinvigoriti. Tono e luminosità, si sommano a una maggiore scioltezza e flessibilità del collo. Non solo il viso, ma l’intero organismo si riattiva e bilancia, dando a tutta la persona nuovo vigore ed energia.

La detersione, scrub e maschera all’interno del trattamento sono realizzate con l’innovativa linea cosmetica creata da Su-Man, combinando alcuni dei più potenti principi attivi dal mondo asiatico e occidentale. I suoi prodotti uniscono una profonda conoscenza delle tradizionali essenze naturali alle ultime novità della scienza cosmetica d’avanguardia. Il risultato sono formule capaci di nutrire, energizzare e rivitalizzare la pelle, conferendole nuova salute e luminosità. I prodotti Su-man Skincare, oltre a essere sperimentati nel corso del trattamento, potranno anche essere acquistati dagli ospiti direttamente presso la Spa Preidlhof.

La collaborazione con Su-Man, che era già stata ospite di Preidlhof a settembre 2020, conferma la volontà del wellness resort di costruire un’esperienza unica e distintiva per i propri ospiti, rendendo il soggiorno in hotel una vera occasione di trasformazione, interiore ed esteriore.

Sotto la guida della Wellness Alchemist Patrizia Bortolin, Preidlhof ha recentemente lanciato un nuovo concept basato sul Glowing Flow Lifestyle: un approccio integrato tra medicina, esperienze olistiche e benessere, per cui la vacanza diventa strumento di una fioritura fisica e spirituale. Anche la routine di bellezza diviene così una pratica di trasformazione, meditazione e fonte di felicità.

“Grazie alla sua esperienza nella danza, nella meditazione e nelle arti curative, Su-Man ha creato dei trattamenti che permettono di raggiungere un profondo stato di benessere non solo esteriore, ma anche interiore nel cliente. Anche il training effettuato dai terapisti è stato mirato a migliorare il loro livello di energia, abbinando esercizi ispirati al Qi gong e all’esperienza personale di Su-man con posture armoniose.” – racconta Patrizia Bortolin – “Su-Man è una donna che trasuda armonia e consapevolezza: molto meticolosa, umile, amorevole ma anche una vera terapista che lavora su di sé e sulla sua energia per trasmetterla ai clienti. Segue e promuove una vita semplice, dando la priorità all’energia personale: un bene di cui dobbiamo tutti avere cura”.

Anche l’eccellenza e creatività della filosofia gastronomica di Preidlhof – basata sul mindful eating e sul nuovo Menu Benessere curato dallo chef Emanuele Giorgione – è stata premiata con il prestigioso FoodTrekking Award, conferito della World Food Travel Association. L’organizzazione no profit ha come mission preservare e promuovere le differenti culture e tradizioni gastronomiche attraverso l’ospitalità e il turismo.

