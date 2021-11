Lo spettacolo CHANEL Cruise 2021/22 a Dubai

Pubblicità

Il 2 novembre 2021, CHANEL ha presentato la sua collezione Cruise 2021/22 a Dubai, nel quartiere di Dubai Creek Harbour. La collezione ideata da Virginie Viard è stata presentata in un nuovo allestimento drappeggiato in tessuto beige punteggiato da ombre e proiezioni di rami d’ulivo, riecheggiando l’atmosfera della prima sfilata inaugurata lo scorso maggio alle Carrières de Lumières nel villaggio di Les Baux-de-Provence, nel Sud della Francia.

Le silhouette della collezione evocano la semplicità e la poesia di Testament of Orpheus, realizzato nel 1959 alle Carrières de Lumières dal poeta, disegnatore, drammaturgo e regista Jean Cocteau, amico di Gabrielle Chanel. L’atmosfera del film ha ispirato Virginie Viard a creare una collezione molto nitida, con una distinta combinazione di colori bicolore, giocando sui contrasti monocromatici degli anni ’60, rock e punk. CHANEL è stata la prima Maison ad istituire una vera sfilata per la sua collezione Cruise, che continua ad essere un invito a viaggiare per il mondo.Gli ambasciatori CHANEL Penélope Cruz, Caroline de Maigret e Soo Joo Park hanno partecipato allo spettacolo insieme agli attori Sofia Boutella, Tara Emad, Ruba Zarour e Keean Johnson, i cantanti Faouzia e John Legend e il musicista Kungs. Gli ospiti sono stati poi invitati in un ambiente dall’atmosfera raffinata per un party ospitato dai dj Wladimir Schall, Soo Joo Park e Kungs, prima di scoprire una performance a sorpresa di John Legend, affiancato al pianoforte da Faouzia.

