Kadine, la fragranza leggendaria by Guerlain

Da quasi due secoli la Maison Guerlain, una delle più longeve nel panorama della profumeria francese, crea senza sosta nuove composizioni che hanno segnato le rispettive ere. Cuore pulsante di questo patrimonio unico, che dal 1828 a oggi si è arricchito di oltre 1.100 creazioni, innumerevoli icone del passato che sono in attesa di essere riscoperte.

Kadine, la fragranza composta nel 1911 da Jacques Guerlain, quest’anno festeggia il 110° anniversario, ma porta ancora con sé l’inconfondibile spirito del periodo Art Déco.

Il nome – una parola turca che significa “moglie del sultano” o “principessa del palazzo” – trova le sue radici nella tendenza orientaleggiante che ha ispirato la fantasia di Jacques Guerlain.

Kadine ci trasporta altrove, alle porte dell’Oriente, dove una fragranza assume le sembianze di una donna complessa, un’eroina aggraziata, sofisticata e dalle mille sfaccettature. Una figura di fantasia, che con il suo fascino ha saputo stregare anche il Maître Parfumeur Thierry Wasser. “Come si fa a non innamorarsi della ’moglie del sultano’. Riformulare Kadine è stata una rivelazione. Per me, questa fragranza incarna una visione moderna della donna, piena di fascino e forza al tempo stesso.”

Apogeo della raffinatezza, Kadine è un Extrait d Parfum con una composizione che fa eco a due diverse espressioni di femminilità. Il lato più delicato e vaporoso è espresso dalle note poudrée floreali, mentre la dimensione più intensa e penetrante si estrinseca nelle punte di cuoio e vaniglia.

La fragranza si apre con una nota di testa vivace e frizzante di bergamotto. La sfaccettatura aromatica della fragranza è rivelata dai sentori lussureggianti e rigogliosi di anice, assenzio e rosmarino. L’incisiva nota di cuore poudrée floreale sposa due capisaldi della profumeria, la rosa e il gelsomino, con la delicata soavità dell’iris. Completano questo sontuoso bouquet le foglie di violetta, il fiore di gaggia e l’eliotropo. Inequivocabilmente Guerlain, la base di cuoio e vaniglia emana un senso di opulenza e di appagante pienezza che crea un sapiente gioco di contrasti con la delicatezza delle sfumature floreali. Kadine è una fragranza traboccante di tonalità sensuali e voluttuose, un velo, una carezza.

