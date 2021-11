Oakley presenta Coyote Boot e Coyote Neon Boot

Pubblicità

Coyote Boot di Oakley presenta un’intersuola in EVA e una suola antiscivolo in gomma che segue i movimenti naturali del piede, garantendo al tempo stesso una morbida protezione dagli urti. La tomaia in leggero materiale Cordura® e vera pelle offre un flusso d’aria costante, per un comfort che dura a lungo. I robusti lacci in nylon – creati per resistere all’usura – completano questo solido stivale da indossare tutti i giorni per ogni tipo di avventura, in città o nella natura selvaggia.

Oakley ha anche reinterpretato l’inconfondibile estetica e l’iconica forma di Coyote Boot con tre nuove colorazioni, contraddistinte da vivaci suole in tonalità fluorescenti: nero/verde fluo, coyote/arancio fluo e salvia/azzurro fluo. Qualunque sia il tuo programma – un’avventura notturna sfrenata e indimenticabile tra le luci sfavillanti della città, o una sfida agli elementi nella natura selvaggia – Coyote Neon Boot offre quel look unico e senza tempo adatto ad affrontare ogni prova.

