Chanel N°5, la Collezione Holiday 2021

Un profumo composto, un flacone dalle linee pulite e per nome un semplice numero. Quando Gabrielle Chanel immaginò N°5, nel 1921, creò una fragranza come nessun’altra, che rese immediatamente fuori moda tutte le fragranze della sua epoca. Con N°5, Mademoiselle si liberò dalle convenzioni e rivoluzionò il mondo della profumeria. Capolavoro olfattivo che aprì la strada alla profumeria moderna, N°5 è l’espressione di un successo ineguagliabile, ma anche una favolosa storia di autodeterminazione. Nel 2021, per i 100 anni di celebrità di questo profumo divenuto leggenda, la Maison CHANEL ha immaginato una collezione di creazioni esclusive in edizione limitata.

N° 5 Edizioni limitate

Gabrielle Chanel scelse come nome per il suo primo profumo il N°5: il flacone, il packaging e l’etichetta sono semplici, senza ornamenti superflui. N°5 diviene così la declinazione più affascinante dello spirito della Maison. 100 anni dopo, CHANEL crea una versione inedita di N°5 Eau de Parfum: per la prima volta, il flacone è realizzato in vetro riciclato, senza perdere la sua purezza, brillantezza e trasparenza incomparabili. Frutto di una partnership di lunga data con la maison POCHET de COURVAL, Società insignita del prestigioso marchio francese EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), questo vetro di alta qualità è ottenuto grazie a un’innovativa tecnologia di riciclo. Anche il packaging è stato ridisegnato: realizzato in carta biodegradabile, è sensuale al tatto e avvolge fedelmente la silhouette del leggendario flacone. Infine, il numero portafortuna di Mademoiselle Chanel, il 5, è impresso in oro sull’etichetta di questa reinterpretazione esclusiva. Lo stesso concetto è declinato per N°5 L’EAU, una delle 5 interpretazioni del profumo, creata da Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison, dove l’etichetta si veste di un numero 5 argentato.

N°5 Holiday calendar

La forma è quella di un enorme flacone di N°5: questo “holiday calendar” è stato pensato come un’autentica opera d’arte, disponibile in edizione limitata. Tutt’altro che convenzionale, il calendario è formato da 27 caselle, numerate dal 5 al 31: 5 come il profumo, 31 come il leggendario indirizzo… Ed ecco che tutto ha perfettamente senso.

All’interno delle caselle sono racchiusi alcuni dei prodotti iconici della Maison CHANEL. Tra le numerose sorprese si svelano: ROUGE ALLURE nell’edizione limitata ispirata a N°5, LE VERNIS in un rosso inedito, un flacone di N°5 Eau de Parfum, ma anche un braccialetto con charm a forma di 5, una boule de neige inedita e altri accessori ispirati al profumo leggendario.

N°5 Grand Extrait Baccarat 2021 ML

Il formato di N°5 più grande mai proposto dalla Maison è disponibile in soli 55 esemplari, numerati a mano. Questo flacone monumentale è il risultato dell’incontro tra la creatività di CHANEL e il savoir-faire di Baccarat e contiene ben 2021 ml di profumo. Nessun numero è lasciato al caso: 2021 non solo come l’anno dei 100 anni di celebrità di N°5, ma anche perché il risultato della somma delle quattro cifre è esattamente 5. N°5 è presentato nella sua forma più preziosa, l’Estratto: il colore dorato della fragranza è sublimato dalla purezza del flacone in cristallo Baccarat, il cui taglio diamante è ottenuto attraverso una tecnica esclusiva. Fedele al suo design originale, è ornato da un’etichetta bianca e da un tappo cabochon sfaccettato. Ognuno di questi pezzi d’eccezione è realizzato su misura, inciso a mano, ed è racchiuso in un coffret in pelle bianca, con un design che riprende i codici del packaging originale. Questo flacone d’eccezione è accompagnato da una baguette in cristallo Baccarat, per una gestualità di profumazione esclusiva sui punti di pulsazione, dietro l’orecchio, sul décolleté, all’interno del polso.

N°5 Collezione Make up Holiday 2021

Per la collezione HOLIDAY 2021, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL ha tratto ispirazione dai codici di N°5 e celebra il colore dorato e ambrato della fragranza abbinato con il bianco, il nero e il rosso, il colore della vita. Oggi, indossare N°5 significa non solo una gestualità di profumazione sensuale, ma anche vestire il viso di colori caldi e luminosi esaltati dal rosso intenso delle labbra. Il prodotto emblematico della collezione è LES 4 OMBRES, la palette di ombretti reinventata in una edizione limitata i cui colori si ispirano a N°5. Anche ROUGE ALLURE è declinato in un packaging inedito per celebrare il profumo. Opulento, sensuale e affascinante, diviene ancora più desiderabile. Disponibile in cinque tonalità, incluse due nuove uscite: Emblématique e Légendaire.

Per la prima volta, due esclusive tonalità di OMBRE PREMIÈRE LAQUE GLITTER, l’ombretto liquido a lunga tenuta di CHANEL, assumono un finish glitterato.

Novità della collezione, FLUIDE ENLUMINEUR, un prodotto che sublima il colorito grazie a pigmenti che riflettono la luce che si fonde sulla pelle. FLUIDE ENLUMINEUR nella tonalità Or Ivoire, crea sulla pelle un velo delicatamente iridato. Applicato a piccoli tocchi sui punti chiave del viso, BAUME ESSENTIEL si declina per questa collezione in una nuance Or Beige che, a seconda dell’applicazione, offre un risultato sofisticato o naturale. Pensato in un formato da viaggio dalle linee essenziali, si può utilizzare anche per i ritocchi, nel corso della giornata.

La collezione Holiday 2021 de Chanel si completa con LE VERNIS, la gamma di smalti che si declina in un rosso esclusivo e profondo: Rouge Intemporel.

