Occhiali Fielmann, il marchio sinonimo di design

Un paio di occhiali non solo consente di vedere meglio, ma cambia completamente il look. Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Eliminando gli intermediari può garantire il miglior prezzo, anche dei più grandi marchi internazionali. E gli occhiali di design sono oggi accessibili a tutti grazie alla principale innovazione di questa azienda che ha democratizzato il settore ottico. È il 1972 quando Fielmann apre il suo primo negozio. In quegli anni, circa 8 milioni di tedeschi che non potevano permettersi un paio di costosi occhiali di design, erano obbligati a mostrare il loro status sociale sul naso, indossando gli occhiali rimborsati dalla cassa mutua. Partendo dalle otto montature del sistema sanitario di quel tempo, Fielmann ha realizzato 90 modelli alla moda in metallo e acetato, disponibili in 640 varianti. Un’innovazione storica che persiste ancora dopo 40 anni. Tutti gli store Fielmann offrono a tutti i clienti una vasta gamma di occhiali, dagli occhiali di marca, fino alle collezioni Fielmann, che sono attualmente le più popolari tra i loro clienti.

Negli store Fielmann si può scoprire la nuova Trend collection Fielmann autunno/inverno 21-22, Past & Present. Con un’autentica passione per la qualità e il design, hanno rieditato montature iconiche del passato, rendendole un must have di oggi. Gli occhiali sono un accessorio in grado di raccontare lo stile personale, e grazie alle collezioni Fielmann diventano una naturale scelta per ogni componente della famiglia. Comprese nel prezzo degli occhiali, tre anni di garanzia e l’assicurazione. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. La garanzia del miglior prezzo è un altro dei punti forti di Fielmann.

