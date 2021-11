Idee regalo sempre diverse per ogni occasione

Pubblicità

Le festività sono alle porte e poi ci sono compleanni, onomastici, lauree e tante altre occasioni speciali in cui dimostrare ai tuoi cari tutto il tuo affetto. Ma come fare ogni volta un regalo che sia originale e ispirato?

Tra le idee regalo Enspire trovi delle soluzioni veramente originali, diverse dal solito pensierino. Qualunque sia il tuo budget, puoi fare un dono personalizzato senza rischiare doppioni!

Regali personalizzati: dove acquistarli?

Quando si pensa ai regali personalizzati, la mente corre a gadget con foto o scritte particolari. La personalizzazione, però, non sta solo in questo! I veri regali originali sono quelli fatti appositamente per il destinatario, anche se non portano il suo nome.

Fare un regalo al tuo partner, a uno dei tuoi genitori, ad amici e familiari nelle diverse occasioni dell’anno è molto più semplice se ti concentri su una passione o un interesse del festeggiato. Per esempio, se il destinatario è un tipo che ama l’avventura, l’idea regalo perfetta è un buono per viaggiare dove preferisce, un tour della sua città del cuore o un’esperienza adrenalinica da fare da solo o in compagnia.

Se invece la persona che riceverà il regalo ha una passione particolare come quella del buon vino e del buon cibo, le esperienze enogastronomiche saranno particolarmente gradite. Ancora, un appassionato di tecnologia adorerà ricevere l’ultimo gadget della sua azienda tech preferita.

Come intuire le idee regalo giuste

Analizza il profilo della persona a cui vuoi fare un regalo: è un tipo che ama la tranquillità o un ragazzo desideroso di buttarsi in nuove esperienze? Una mamma appassionata di giardinaggio o un’amante dei gioielli?

Chiunque sia il destinatario, il pensiero è quello che conta, letteralmente. Dovrai impegnare il tuo pensiero su quella specifica persona per trovare qualcosa che la renda davvero felice. Oppure lasciare che sia un algoritmo a lavorare per te. Con le idee regalo Enspire è facile: un veloce test ti porterà direttamente a tantissime soluzioni originali.

Presta attenzione sia al carattere del destinatario che all’occasione da festeggiare. In base a questa puoi scegliere regali importanti o piccoli pensierini. Per esempio un mazzo di fiori personalizzato sui gusti della tua fidanzata è perfetto per San Valentino.

Altre idee regalo originali

Se desideri sorprendere il destinatario, punta sui regali immateriali. In questi ultimi anni hanno subito un’impennata di gradimento perché sono:

sostenibili;

facili da recapitare anche a chi è lontano;

spesso utili per il pianeta.

In questa tipologia rientrano sia le esperienze, che rimangono tra i ricordi del destinatario molto più a lungo degli oggetti, sia i regali solidali. Se sai che il tuo amico o parente è appassionato a una causa umanitaria, fai una donazione a suo nome. Per il festeggiato che lotta per l’ambiente, piantare un albero è l’idea regalo giusta.

Questo però non vuol dire che i regali materiali siano passati di moda: trova il giusto mix di sostenibilità e lusso, esperienze da vivere e oggetti da custodire in base alle persone che riceveranno i tuoi regali. L’occasione speciale da festeggiare sarà ancora più memorabile se arriverai al party con un dono innovativo e originale che lasci il destinatario a bocca aperta.