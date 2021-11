Gusto 17 presenta i regali per il Natale

- pubblicità -

Gusto 17, l’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, inaugura la stagione più magica dell’anno con un’edizione speciale che celebra e reinterpreta in chiave gelato simboli e icone del Natale.

A vestirsi di Natale è innanzitutto la linea di Pasticceria Gelato con lo Stecco XMas Tree che diventerà la nuova icona del Natale 2021. Realizzati completamente a mano ispirandosi alle forme che richiamano il simbolo delle feste natalizie, questi speciali stecchi hanno un cuore di gelato disponibile in diversi gusti – Pistacchio Salato di Sicilia, Mousse di Latte o Cioccolato Fondente 72% vegan – e coperture realizzate in nuances completamente naturali e in linea con la filosofia di Gusto 17: un manto verde realizzato con l’alga spirulina, un candido cioccolato bianco o il lezioso cioccolato rosa con ‘ninnoli’ al cioccolato – anch’essi realizzati in maniera completamente artigianale – vestiranno di gusto e creatività le tavole a Natale.

- Pubblicità -

- Pubblicità -

Forme e colori che potranno essere ulteriormente personalizzate sul sito di Gusto 17 per diventare un’esclusiva e inedita idea regalo da spedire in tutta Italia all’interno di splendide scatole regalo in latta in cui sarà anche possibile inserire una lettera o biglietto di auguri che Gusto 17 scriverà a mano per sorprendere la persona amata.

L’altro simbolo irrinunciabile delle feste natalizie è il torrone, rivisitato eccezionalmente da Gusto 17 e trasformato in croccanti stick ricoperti di granella al Pistacchio di Sicilia o Mandorle di Toritto e ripieni di gelato artigianale per uno snack sfizioso da consumare in sharing durante le serate con gli amici o in famiglia. I Torroncini Gelato, disponibili singolarmente o assortiti, sono realizzati in diversi gusti e coperture per stuzzicare tutti i palati: dalla versione con gelato al torrone, copertura al cioccolato bianco e granella di pistacchio oppure copertura al cioccolato al latte e granella di nocciola fino al gelato fondente con copertura fondente e mandorle per una versione che accontenta anche i palati vegani.

- Pubblicità -

In linea con la filosofia del brand, ispirata alla creatività mixata all’eccellenza delle materie prime utilizzate, il Natale firmato Gusto 17 reinterpreta anche il dolce natalizio per eccellenza, il Panettone, che sarà disponibile sia come gusto di gelato – una delicata crema realizzata con le uova di Paolo Parisi, scorzette candite di arance siciliane provenienti dagli agrumeti catanesi e un morbido crumble ottenuto dall’omonimo lievitato – sia in versione Panettoncino ripieno di Gelato, disponibile in diversi gusti oppure personalizzabile in base al gelato preferito.

Tutti i prodotti Gusto 17 sono realizzati esclusivamente con gelato artigianale fresco, privo di preparati, addensanti, conservanti e coloranti artificiali e con ingredienti ricercati tra le eccellenze del territorio. Alberi di Natale, croccanti torroncini e panettoni mini-size ripieni di gelato compongono la Christmas edition firmata Gusto 17.

www.gusto17.com