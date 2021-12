Come realizzare il tuo sito web gratis

- pubblicità -

Poter contare su un sito internet è importante per i professionisti e per le aziende, in modo da avere più visibilità. È chiaro a tutti come attualmente la visibilità e la reputazione di un brand non si costruiscono soltanto offline, ma anche gli elementi affidati all’online hanno un’importanza fondamentale. Sempre più professionisti e aziende decidono di impostare una strategia di web marketing facendo riferimento al loro sito. Ma come fare per arrivare alla realizzazione di un sito web efficace? Sicuramente è molto importante affidarsi a degli esperti che abbiano le giuste competenze e che possano consigliare le migliori strategie da applicare anche quando si vuole realizzare un sito web gratis. Vediamo di approfondire l’argomento.

La scelta della piattaforma

Per quanto riguarda la realizzazione di un sito web ci sono dei passaggi che si devono necessariamente seguire. È importante innanzitutto scegliere la piattaforma che si vuole utilizzare. Si tratta di un passo non trascurabile, in quanto la piattaforma rappresenta la base del sito internet. Per fortuna esistono diverse soluzioni e diversi CMS, tra i quali si può scegliere in maniera essenziale. La maggior parte delle persone ricorre a WordPress, CMS ideale per riuscire a creare un sito web versatile e che si presta a diverse personalizzazioni. Comunque, oltre a WordPress esistono altre soluzioni, come Simply Site di Register.it, la soluzione che ti consente di creare un sito web gratis per 3 mesi, in maniera semplice e veloce anche se non si hanno conoscenze tecniche avanzate.

Scegliere il nome del dominio e l’host



Quando si vuole realizzare un sito web, non solo il suo sviluppo è la parte importante. Infatti come operazioni preliminari bisogna ricordarsi di trovare un host e scegliere un nome di dominio. Un host è essenziale perché può mostrare il sito web su internet memorizzando i dati sul server e il dominio è come se fosse l’indirizzo di un’abitazione. Anche da questo punto di vista esiste davvero l’imbarazzo della scelta.



Per assicurarci il fatto che il sito web abbia successo, bisogna scegliere un nome di dominio facile da ricordare e piuttosto unico ed originale. Soprattutto la regola da seguire è quella di differenziarsi, per fare colpo sugli utenti.

Ci si può basare anche sulla scelta di alcune parole chiave da ottimizzare per ottenere dei riferimenti per quanto riguarda la scelta di potenziali nomi di dominio. È buona regola scegliere un nome breve ed è meglio stare alla larga dai numeri o dai trattini, che rendono piuttosto difficile la memorizzazione del nome stesso.

La costruzione del sito web



Una volta che si dispone dell’hosting e dell’indirizzo web, bisogna passare alla costruzione vera e propria dal punto di vista tecnico del sito. Quindi occorre installare WordPress o un altro CMS che si è scelto e optare per un tema grafico appropriato, che sia visivamente accattivante e che allo stesso tempo sia user friendly.

Affidarsi all’esperienza di register.it

Un esperto per tutti questi passaggi potrebbe essere molto utile, perché ci aiuta a realizzare tutto nel migliore dei modi. In questo caso si può fare riferimento all’esperienza di Register.it, la web agency che si occupa da anni di varie attività nel settore del web, dalla creazione di siti internet alla loro ottimizzazione.

Molte aziende e professionisti si affidano proprio a Register.it, per mettere a punto e portare avanti i loro piani di web marketing. Register.it, grazie ad un team di lavoro dalle molteplici competenze, riesce ad instaurare sempre un dialogo propositivo con i clienti, ascoltando tutte le loro esigenze e mettendo in atto piani strategici online per riuscire a raggiungere determinati obiettivi.

Con Register.it siamo sicuri di non sbagliare, anche se vogliamo creare delle soluzioni personalizzate, pure per quanto riguarda la possibilità di avere un sito web gratis e per ottenere maggiore visibilità in poco tempo.