Jo Malone London e il calendario dell’avvento

L’ambìto Calendario dell’Avvento di Jo Malone London ritorna con un nuovo design che ne consente ricariche e riutilizzo. È uno scrigno che cela 24 sorprese “del cuore” per viziare se stessi o qualcuno di speciale. Ogni cassettino custodisce una selezione di cadeau scintillanti: dai prodotti esclusivi, come le mini saponette sagomate, alla linea Little Luxuries fino alle nuove fragranze come Fig& Lotus Flower, la fragranza floreale delicata realizzata con meravigliosi fiori di loto, fichi succosi e maturi. Ma anche una Cologne da 30ml. Dal 1994 Jo Malone London crea una collezione di fragranze squisitamente semplici ed eleganti e si dedica a un mondo in cui i sensi vengono appagati. Una piccola anteprima della meravigliosa collezione di Natale che contraddistingue il brand british acquisito da Estée Lauder Companies Inc. nel 1999. Oggi il marchio è conosciuto a livello internazionale per le sue fragranze particolari.

