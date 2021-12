CHANEL, la collezione Eyewear Autunno-Inverno 2021/22

- pubblicità -

I design della collezione Eyewear Autunno-Inverno 2021/22 CHANEL coniugano la sobrietà delle montature con la raffinatezza dei dettagli. Veri e propri accessori moda con una firma distintiva. Visto su diverse silhouette alla sfilata Haute Couture Primavera-Estate 2021 presentata lo scorso gennaio, una montatura a farfalla e un’altra montatura rettangolare affusolata in acetato nero adottano un look audace e spigoloso. Le loro aste presentano una grande doppia C al centro, interamente pavimentata con strass, mentre le lenti grigie leggermente fumé aggiungono un’aura di mistero allo sguardo. Gli strass illuminano anche tre paia di occhiali da sole della collezione Autunno-Inverno 2021/22: una montatura tonda in metallo e due scudi urban in acetato nero, con lenti dai toni sfumati del grigio o del rosa. Un terzo scudo completa questa collezione: questo design minimalista è tenuto in posizione da sottili aste in metallo dorato discretamente firmate “CHANEL”, in uno spirito maschile-femminile.

Alcune sofisticate maschere da sci si sono unite alla collezione Coco Neige 2021/22. Impreziositi da tre righe di microstrass e firmati con le lettere CHANEL sui lati, questi occhialini sono dotati di lente specchiata nera, argento o blu elettrico. Per il massimo tocco di femminilità, il cinturino elastico nero o grigio chiaro in tessuto arricciato ha una finitura satinata.