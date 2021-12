Mediterranea, la magia del Mediterraneo in confezioni natalizie

- pubblicità -

Dopo aver esplorato il Mediterraneo, aver fatto tesoro delle sue suggestioni olfattive, ecco svelarsi agli occhi del viaggiatore la collezione delle nuove home fragrances e candele di Mediterranea, declinazione della linea di Eau de Parfum. E per augurare benessere, abbondanza e fortuna in occasione del Natale che si avvicina, ecco qualche idea regalo da mettere sotto l’albero.

Cofanetto Natura Melograno

Simbolo da sempre di fertilità e abbondanza. Un regalo perfetto per il prossimo Natale, per augurare il benessere, l’abbondanza e la fortuna. Mediterranea ha utilizzato l’estratto biologico di melograno, sapientemente mescolato con altri preziosi ingredienti bio, per dar vita ad un nuovo capitolo della linea Natura per la cura del corpo. Tre prodotti per nutrire, vitaminizzare e mantenere morbida la pelle. Lo shampoo doccia rivitalizza la cute e agisce sui capelli rendendoli leggeri e rispettando il cuoio capelluto; la crema corpo nutriente, vitaminizzante e antiossidante, dalla texture soffice e vellutata; la crema mani idratante e protettiva, protegge e non unge. La formulazione è al 97% naturale e bio. La linea Natura Melograno non contiene PEG, parabeni, siliconi, oli minerali. Natura Melograno è un prodotto Made in Italy.

Il profumo del Mediterraneo racchiuso in una linea di fragranze ispirata al sole, alla natura e ai paesaggi mediterranei. Un regalo che esprime calore, bellezza e sensualità. Sei diverse Eau de Parfum che riflettono la straordinaria ricchezza di un territorio unico al mondo.

Per lei: PRIMALUCE Una fragranza molto femminile, che si apre con le note agrumate e fruttate dell’Arancio dolce, del Cedro di Sicilia e del Ribes. Accordi freschi e gioiosi che trascolorano in un bouquet floreale, composto dalle essenze di Pitosforo, Eliotropio, Zagara, Violetta, per finire con una base che abbina il Muschio bianco all’Ambra e alle Bacche di Vaniglia.

Per lui: SOL DI SALE Fresco e aromatico, Sol di sale si annuncia con le note agrumate del Bergamotto di Calabria combinato con il Pino Marittimo e l’Eucaliptus. Accenti salini e floreali arricchiscono il cuore, con note di Accordo marino, Timo bianco, Mirto, Elicriso, Pitosforo e Lavanda. Un fondo muschiato legnoso di legno di Cedro del Libano, Patchouly, Labdano e Musk completa armoniosamente la fragranza. Completano la linea: Albarosa, Ondariva, Luce d’oro e Ombraluce Eau de Parfum.

La magia del Mediterraneo si declina anche in una collezione di CANDELE e HOME FRAGRANCES con suggestioni olfattive che spaziano dalle note balsamiche e floreali a quelle fruttate, sapide e speziate. Un regalo perfetto per continuare il viaggio nel Mediterraneo tra le mura di casa.

Candela Piazza delle spezie Agrumata e Speziata Tutta la magia di un mercato mediterraneo pieno di colori, profumi e spezie è racchiusa in questa candela dalla fragranza ricercata. Le note di Arancio dolce e Mandarino di Sicilia, Cannella di Ceylon, Chiodi di Garofano e Pepe nero abbracciano l’aroma di Hybiscus e Violetta, donando sensazioni calde e avvolgenti.

Home Fragrance l’angolo delle spezie Speziata e legnosa Una fragranza che porta con sé tutta la ricchezza e la varietà dei profumi e delle spezie esotiche. Pepe Rosa, Zenzero, Cannella Ceylon, Chiodi di Garofano e Limone di Sicilia si mescolano a note di Tabacco dolce, Cisto Labdano, Sandalo e Lavanda, per creare un’atmosfera festosa e accogliente.

www.mediterranea.it