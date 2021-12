Kulto 925 presenta la collezione di collane

- pubblicità -

Novità in casa Kulto 925, brand che firma gioielli d’argento 925 di tendenza, noti per la loro intrinseca ed innovativa idea di componibilità. Rimanendo fedele a questo concept, Kulto 925 amplia la propria offerta introducendo un’inedita linea di collane in cui, coerentemente allo stile del marchio, il tennis è protagonista indiscusso.

I nuovi gioielli Kulto 925 sono personalizzabili esattamente come tutte le creazioni del marchio per continuare a raccontare, attraverso forme e gioielli diversi, storie speciali e rendere indelebili i ricordi, i pensieri e le passioni di ognuno.

- Pubblicità -

I monili di tendenza presentano la catena sottile in argento 925 rodiato. La collana con elemento centrale leggermente concavo, caratterizzato dalla presenza di elegantissimi zirconi bianchi, presenta una lunghezza di 38 cm, regolabile fino a 43 cm.

- Pubblicità -

Il girocollo con pendente a forma circolare, anch’esso impreziosito da zirconi, è lungo 40 cm ed è regolabile fino a 45 cm.

Love, Lucky, Family, Travel, Letters, Numbers e Stones sono i temi proposti per un totale di 71 charm che riproducono simboli intesi nel loro significato universale, da indossare singolarmente o combinare tra loro per raccontare sé stessi e il proprio mondo. I ciondoli vengono applicati grazie ad un sistema di aggancio che permette di fissare gli elementi con un semplice gesto e portare i charms sempre con sé.

- Pubblicità -

Il tema più celebrato nella vita di ciascuno, l’amore, si esprime attraverso i charm della collezione Love a forma di cuore oppure di stella e di luna, simboli di un amore sognatore. E ancora, una graziosa margherita, emblema di un amore romantico e la forma dell’infinito per raccontare una storia che durerà per sempre.

La fortuna, tanto ricercata quanto augurata, prende forma nei charm della linea Lucky. Il quadrifoglio e la coccinella, immagini per eccellenza della buona sorte, l’arcobaleno, augurio di buona speranza, il corno, ideale per scacciare vie le influenze negative, la farfalla, indice di fortuna e abbondanza e l’antica mano di Fatima con la sua immensa protezione.

Con i gioielli Kulto 925 è possibile portare sempre con sé le persone più importanti della propria famiglia, grazie ai ciondoli della linea Family. Uno dei charm riproduce la casa, porto sicuro dove ritrovare i propri affetti, con al centro un cuore di smalto rosso, la zampa di un cane, l’animale da compagnia più amato da tutti, il profilo di un bimbo e di una bimba, quella di un angelo protettore e il simbolo della croce.

La collezionepropone i ciondoli a forma die di, raffigurazioni che rimandano a vacanze e mete estive. L’e l’per raccontare storie di viaggi , diretti verso destinazioni lontane oppure alla ricerca di se stessi, e il charm a forma di, che rappresenta il divenire di tutte le cose.

Non mancano le lettere dell’alfabeto, per creare nomi oppure semplici e brevi messaggi e i numeri, per rivelare una data importante da ricordare.

A dare un tocco giocoso ad ogni look, la collezione Stones, piccoli cristalli colorati da ammirare che ricordano i colori dell’arcobaleno e seguono il trend più divertente della primavera. Dal taglio quadrato o tondo cabochon, con castone d’argento 925, le pietre presentano le tonalità turchese, corallo rosa, zaffiro e azzurro acquamarina. Kulto 925

Gioielli che raccontano gli amori, gli affetti e le passioni di chi li indossa tramite un design essenziale e funzionale e un look originale e al passo con le tendenze.

kulto925.com

Leggi anche: Anelli e orecchini di Mabina Gioielli si colorano di smalto