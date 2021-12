Coffret Fragranze 2021 by Sisley-Paris

- pubblicità -

Together è la parola che quest’anno decora i coffret di Natale di Sisley-Paris, un termine che ci invita a sperimentare la gioia di stare insieme dopo una lunga separazione. La maestosa farfalla, l’ispirazione dei collage surrealisti di Isabelle d’Ornano, illustra il potere dell’unione, la sensazione di libertà e lo spirito di festa. Quando si riuniscono, le farfalle diventano una sola e ci ricordano la felicità e la gioia del dare.

Nel nuovo coffret di Soir de Lune questo collage colorato contrasta con il bianco immacolato della scatola e fa eco al romanticismo e alla femminilità dell’iconica fragranza. All’interno di questo cofanetto: Eau de Parfum Soir de Lune 30 ml + Crème parfumée hydratante 50 ml.

Il nome del profumo Izia La Nuit, disegnato da Isabelle d’Ornano, utilizza la parola Izia, diminutivo di Isabelle in polacco, dando ancora una volta un tocco decisamente personale e intimo alla fragranza. È inserito in una foglia d’oro incisa su un astuccio blu notte rivestito da una pioggia di stelle. Questi tocchi di luminosità dorati catturano lo sguardo e presentano una nuova opportunità per scoprire o riscoprire la magia di questo profumo sofisticato e moderno che combina note fruttate e colorate con profonde sfaccettature legnose e coriacee per una scia elegante e duratura. All’interno di questo cofanetto: Eau de parfum Izia la Nuit 30ml + Vaporisateur de sac 6,5 ml.

Il nuovo coffret di Eau de Campagne è decorato dal colore verde che evoca il profumo fresco, chic e audace di questa storica Eau. All’interno di questo cofanetto: Eau de toilette Eau de Campagne 100 ml + Phytogel Doux Douche et Bain 250ml.

