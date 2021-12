Chanel lancia la nuova collezione di occhiali da vista

- pubblicità -

CHANEL annuncia l’arrivo degli occhiali da vista sulla sua piattaforma di e-commerce europea, dopo il lancio degli occhiali da sole nel 2020. Dopo l’introduzione di siti di e-commerce di occhiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, questo lancio rafforza la continua impegno verso l’e-service e l’innovazione creando un approccio omnicanale che integri l’esperienza di vendita al dettaglio in boutique.

- Pubblicità -

Il cliente CHANEL.com scoprirà la collezione di occhiali più completa per tema, forma della montatura e colore, nonché una funzione virtuale di prova e confronto. Attraverso un’esperienza di shopping su misura, agli ospiti verrà offerto un livello di servizio che è sinonimo della Maison CHANEL, che continua oltre la selezione della cornice. I clienti che acquistano tramite i siti di e-commerce potranno beneficiare della sostituzione delle lenti presso gli ottici autorizzati CHANEL. Inoltre, i clienti possono usufruire di servizi aggiuntivi presso gli ottici consigliati, come visite oculistiche, consegne a domicilio, montaggi e regolazioni gratuiti e assistenza post-vendita.

Pensati come una risorsa completa per il mondo degli occhiali CHANEL, i siti consentono ai clienti di approfondire ulteriormente la loro conoscenza degli occhiali CHANEL, un accessorio di Moda, prima di completare il viaggio e acquistare attraverso il canale preferito, sia nelle boutique che presso gli ottici autorizzati CHANEL.



- Pubblicità -

#CHANELeyewear



www.chanel.com