Il nuovo super siero di Erborian leviga e tonifica

Erborian ha combinato un complesso di Ginseng bianco con un estratto di Ginseng rosso fermentato. Questi principi attivi aiutano a combattere i segni del tempo e il complesso di Ginseng bianco aiuta a levigare e rassodare la pelle. Riconosciuto per le sue proprietà eccellenti in Asia, il Ginseng, è considerata la pianta più preziosa e viene usata da migliaia di anni per migliorare la qualità della vita.

Erborian usa il Ginseng coreano, che ha la più alta concentrazione di molecole attive di tutte le varietà di Ginseng, e viene raccolto dopo 6 anni da quando raggiunge la sua concentrazione ottimale di molecole attive per creare il Super Siero Ginseng antietà. Nella formula anche i Peptidi, che aiutano a levigare e migliorare la grana della pelle, rendendola più soda e più elastica.

Il Ginseng Super Sérum Siero Antietà riduce la comparsa di rughe e linee sottili grazie ai suoi effetti leviganti e rassodanti, la pelle appare più levigata e l’elasticità è migliorata. La texture sensoriale di questo siero avvolge la pelle in una sensazione di benessere.

In esclusiva da Sephora e su sephora.it