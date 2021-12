Anna Valle indossa i gioielli Sara Loren Jewels

- pubblicità -

La bellissima Anna Valle indossa i gioielli dall’allure contemporanea e dal design pop firmati Sara Loren Jewels, il brand dallo spirito fresco, eclettico e moderno, elegante e sofisticato, che accomunano Anna Valle al marchio. Donna, mamma, attrice e modella, Anna Valle rispecchia in tutto e per tutto i valori del brand, grazie al suo fascino e alla sua costante voglia di mettersi sempre in gioco in ogni occasione.

- Pubblicità -

L’italianità è un altro elemento fondamentale, il fil rouge che accomuna l’attrice al marchio. Tutti i gioielli, infatti, sono esclusivamente Made in Italy e vengono realizzati nel distretto orafo vicentino, dove ha sede l’azienda: qui tradizione ed innovazione si incontrano e danno origine ad orecchini, bracciali, collane ed anelli da forme e colori particolari e vistosi.

Anna Valle è unica nel suo genere, così come i gioielli che indossa e che ha scelto di interpretare in qualità di amica del brand, i quali fanno parte dell’iconica collezione Cosmos, la primissima lanciata dal marchio. I preziosi sono realizzati in argento placcato oro, e la loro peculiarità è data dallo smalto che viene creato tramite una speciale galvanica ad elettro immersione in grado di garantire sfumature lucenti e vivaci.

- Pubblicità -

Sara Loren Jewels definisce un progetto fatto di passione, ricerca e studio che pone al centro l’importanza dell’espressione femminile ed insieme ad Anna Valle, i gioielli saranno protagonisti di un viaggio che darà voce a preziose emozioni, fonte d’ispirazione per tutte le donne.

www.saralorenjewels.com