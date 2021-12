Il Super Siero Red Pepper di Erborian

- pubblicità -

Il Peperoncino rosso è un ingrediente attivo sviluppato per Erborian che non contiene capsaicina, la molecola responsabile della sensazione di piccantezza. Noto per il suo effetto energizzante e per le proprietà antiossidanti, potenzia la luminosità naturale della pelle e ne riduce l’aspetto spento. Questo principio attivo contiene minerali che sono essenziali per l’equilibrio e l’idratazione. È potente ma delicato sulla pelle. Il suo PHA elimina le cellule morte della pelle e aiuta a promuovere il rinnovamento cellulare levigando con delicatezza le rughe per migliorare la consistenza della pelle. Lavorando sulla sua superficie, questo attivo esfoliante di origine naturale rivela una carnagione dall’aspetto più uniforme e luminoso.

Il Super Siero Red Pepper è la carica energizzante di cui la pelle ha bisogno per esaltarne il naturale splendore. La sua efficacia è clinicamente provata e promette una pelle rinvigorita, dall’aspetto sano e una carnagione uniformata subito dopo la prima applicazione.

