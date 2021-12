APPIUS 2017 e Sauvignon The Wine Collection 2017, le eccellenze per brindare alle Feste

- pubblicità -

Per brindare alle Feste più attese dell’anno e accompagnare i menu di Natale e Capodanno, la Cantina San Michele Appiano propone due prestigiose etichette di produzione limitata: APPIUS 2017 e Sauvignon The Wine Collection 2017. Due bianchi che rispecchiano l’assoluta eccellenza qualitativa della realtà vitivinicola leader in Alto Adige, raggiunta grazie al connubio tra antiche e innovative tecniche di vinificazione e il “rispetto del frutto”, la regola più importante per la produzione di vini longevi e di grande personalità.

APPIUS 2017 è la Cuvée di vini bianchi che da sempre rappresenta il capolavoro assoluto della Cantina San Michele Appiano. A comporre l’ottava edizione del vino da sogno del winemaker Hans Terzer, sono le selezioni di punta per metà provenienti da vecchi vigneti, stabilmente impiegati per la realizzazione della cuvée, e per metà da vigne meno frequentate, ma ritenute quest’anno congeniali all’interpretazione dell’annata. Il lavoro di selezione in fase di raccolta delle uve e in fase di assemblaggio è riuscito a raggiungere una vera e propria alchimia sensoriale. A prevalere nella Cuvée è lo Chardonnay (54%) a cui si aggiungono il Pinot grigio (24%), il Sauvignon blanc (12%) e il Pinot bianco (10%). Ogni varietà non si manifesta in modo distinto, bensì dà vita a un connubio perfetto, che rivela al naso un bouquet intenso e complesso e al palato un’eleganza quasi vellutata, sostenuta da una vibrante acidità e da una brillante nervatura minerale e sapida. Queste caratteristiche rendono APPIUS 2017 perfetto per accompagnare piatti di pesce decisi come la frittura, ricette gustose come la “Wienerschnitzel” (cotoletta alla milanese), specialità di funghi, tartufi e uccelli selvatici. Ottima anche la combinazione con formaggi cremosi con crosta e formaggi stagionati.

Il Sauvignon The Wine Collection 2017, giunto alla sua terza edizione, rappresenta l’uva bianca più famosa della Cantina San Michele Appiano. La linea, lanciata nel 2018, nasce dal desiderio del winemaker Hans Terzer di dare l’opportunità di degustare alcune limitatissime produzioni in purezza. Le uve che compongono il Sauvignon The Wine Collection 2017 provengono esclusivamente dalla zona di Appiano Monte da parcelle selezionatissime tra le tante a disposizione. Di colore giallo paglierino con riflessi verdi, il Sauvignon TWC 2017 esordisce al naso con sentori di frutta esotica, lasciando percepire profumi di uva spina, sambuco e pesca bianca. In bocca colpisce per la vibrante acidità e la notevole mineralità, rivelandosi intenso ed elegante. Peculiarità che ben si sposano con i piatti di pesce, molte varianti di risotti e carni bianche.

APPIUS 2017 e Sauvignon The Wine Collection 2017 sono acquistabili in diversi formati con disponibilità limitata nello shop online della Cantina San Michele Appiano. Perfetti da soli o in abbinamento, i due bianchi firmati da Hans Terzer impreziosiscono i brindisi delle Feste con la loro inconfondibile armonia ed eleganza.