Essential Energy, la nuova idratazione di Shiseido

L’acqua è l’elemento che fa della pelle un organo vivente. In media, costituisce fino al 70% della pelle stessa, ovvero quanto è necessario per garantire un funzionamento ottimale delle cellule cutanee. Essendo coinvolta nella maggior parte delle funzioni biologiche, dalla creazione alla rigenerazione, l’acqua potenzia il rinnovamento cellulare e rinforza la funzione barriera della pelle. Tutto ciò è essenziale per una cute compatta, levigata e ben idratata, che invecchia più lentamente. Condizionata dal passare del tempo e da una varietà di fattori di stress della quotidianità, la funzione barriera si indebolisce e l’idratazione evapora più rapidamente. Il rischio è la disidratazione con tutte le sue conseguenze: sensazione di tensione, ruvidità, aspetto spento… Appaiono linee sottili e rughe premature. Inoltre, quando la funzione barriera si deteriora, la pelle peggiora in termini di qualità e finisce per mancare di elasticità a causa della carenza di idratazione. È in quel momento che compaiono le prime rughe, che rischiano di diventare permanenti se non affrontate immediatamente.

Nel 2022, Shiseido lancia la nuova Essential Energy, una linea di trattamenti che non solo favoriscono una pelle idratata, ma le insegnano anche a sviluppare la propria forza interiore per prevenire la comparsa dei primi segni d’invecchiamento. Due prodotti skincare all’avanguardia basati sulla nuova Hyaluronic Acid RED Technology, che include tre tipi di acido ialuronico e le più innovative scoperte della ricerca The Lifeblood™ per catturare tutta l’acqua necessaria a un’idratazione ottimale e prevenire la comparsa dei primi segni d’invecchiamento già a partire dai 30 anni.

I due prodotti sono:

Essential Energy Hydrating Cream è una crema gel 24h morbida e leggera, adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. Si fonde con la pelle per idratarla istantaneamente, rivelarne la luminosità e prevenire la comparsa delle linee sottili. Da usare mattina e sera dopo la detersione e l’applicazione del siero Ultimune Power Infusing Concentrate.

Essential Energy Hydrating Day Cream è una crema giorno dalla texture freschissima, come una rinvigorente spruzzata d’acqua. La sua formula, studiata per prevenire i segni prematuri dell’invecchiamento, è dotata di fattore SPF20 per proteggere dai raggi UVA. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Da usare ogni mattina dopo la detersione e l’applicazione del siero Ultimune Power Infusing Concentrate.

