Solitario Tiffany: prezzi, montatura e modelli

Tiffany, la maison di gioielleria di New York, è tra le più celebri del mondo per raffinatezza e altissima qualità. E non è solo per la bellissima e ironica Audrey Hepburn che mangia croissants davanti alla vetrina, diventata l’icona di bellezza per eccellenza. Ma è per l’incredibile qualità dei gioielli Tiffany, per la cura, la fantasia, la ricchezza dei design e la bellezza delle materie usate. Soprattutto i diamanti: ecco il migliore dei diamanti, il solitario Tiffany.

Solitario Tiffany platino

La maison ha una storia che comincia nel 1837, quando Charles Lewis Tiffany arriva a New York con una visione: ridefinire il glamour e lo stile nel mondo. L’uomo era particolarmente appassionato di diamanti, e negli anni uno la casa ha presentato al mondo alcuni tra i migliori mai visti, dalla brillantezza eccezionale e dalle colorazioni prima di allora sconosciute.

È stato Tiffany a creare l’anello di fidanzamento come lo conosciamo oggi, con la celebre montatura a sei griffe solleva il diamante per esporlo alla luce. Il solitario Tiffany è il risultato di oltre un secolo di anelli e design che sono il simbolo per eccellenza dell’amore.

I diamanti Tiffany sono famosi per l’intricata sfaccettatura delle loro superfici, e per le forme interessanti diventate celebri in tutto il mondo. Inoltre, Tiffany si prende cura di acquistare solo i diamanti migliori e che vengono procurati in modo etico e responsabile. I diamanti Tiffany vengono acquistati solamente da paesi che partecipano al Kimberley Process Certification Scheme, che si accerta della sostenibilità e eticità dei diamanti.

Ci sono cinque linee del solitario Tiffany: scopriamole insieme.

Solitario modello Tiffany

L’anello solitario Tiffany classico è un capolavoro di design, l’anello di fidanzamento più famoso al mondo. La montatura a sei griffe è progettata per essere praticamente invisibile, dando risalto alla pietra. I prezzi variano a seconda della caratura e del materiale della banda (platino, oro giallo, o oro rosa).

La fedina di diamanti

Una preziosa fedina incastonata di diamanti, un modello intramontabile che crea un fantastico spettacolo di luce. Simbolo dell’amore eterno, e della maestria artigianale di Tiffany.

Montatura solitario

L’anello di fidanzamento Tiffany Cornice brilla di luce proprio, con una cornice di diamanti, singola o doppia, che circonda una splendida pietra al centro. I solitari Cornice sono luminosissimi, e alcuni esaltano ulteriormente la luce con raffinatissime e affascinanti pietre colorate. Semplicemente splendidi.

Tiffany tre pietre

I solitari Tiffany tre pietre presentano tre diamanti taglio brillante dalla qualità altissima, con una montatura a griffe che permette a tutte e tre le pietre di brillare al massimo. Luce intensa tanto quando l’amore.

Tiffany artistico

Questi anelli sono una rielaborazione fantasiosa e artistica della tradizione. Sono sofisticati e dal design elaborato, combinano materiali e colori diversi. Dei veri capolavori.

Solitario Tiffany prezzo

Il prezzo del solitario Tiffany dipende da tantissime variabili: dal colore, dal materiale della banda, dalla purezza dei carati. Inoltre, è soggetto a modifiche di disponibilità, e la scelta di carati è molto ampia, e Tiffany suggerisce di contattarli a riguardo. Il prezzi vanno da circa 14.000 euro fino ai 61.000 circa.