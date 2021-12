ULTIMUNE di Shiseido, celebra il calendario cinese 2022

- pubblicità -

Per il calendario cinese, il 2022 sarà l’anno della Tigre, simbolo di saggezza e forza, ritenuto il segno più fortunato dello zodiaco cinese. Per celebrarlo, Shiseido ha realizzato un’edizione limitata da 75ml dell’iconico siero anti-age Ultimune, che dona alla pelle forza per ritrovare un aspetto giovane, sano e vitale. Il pack aging da collezione – solo 700 pezzi – è stato realizzato in collaborazione con la stilista cinese Angel Chen, star emergente della moda che fonde nelle sue collezioni estetica orientale e occidentale.

Angel Chen è una stilista cinese il cui approccio colorato alla moda, unito alla perfetta fusione tra estetica orientale e occidentale, l’ha resa uno dei giovani talenti più brillanti del Paese.

L’impegno di lunga data di Shiseido nella ricerca dermatologica e la rivoluzionaria scoperta scientifica Lifeblood Research™ hanno potenziato l’iconico siero Ultimune. Ottimizzando la microcircolazione, questo siero migliora il flusso di ingredienti di bellezza essenziali e attiva le difese interne che pulsano sotto pelle. Per una pelle visibilmente più idratata e levigata, sana e vitale. Sempre viva.

Ultimune è stato lanciato nel settembre2014 come manifesto della rivoluzione cosmetica Shiseido. Da allora, la sua capacità unica di rafforzare il potere multi-difensivo della pelle contro vari fattori di invecchiamento l’ha reso noto ai consumatori di tutto il mondo, di tutte le etnie, età, tipi di pelle o genere. Inoltre, ha vinto 200 premi internazionali.

