Filigree Grand Piano: il pianoforte a coda su misura, vera gemma di Boca do Lobo

Boca Do Lobo fondata nel 2005 fin dall’inizio si è impegnata a reinterpretare antiche tecniche di artigianato raffinato per creare pezzi inaspettati di design contemporaneo. Ogni creazione porta l’eredità di secoli di artigianato e una profonda connesso con l’eredità portoghese, il marchio di design di lusso cerca l’innovazione, essendo in grado di offrire un’esperienza senza pari e soddisfare i desideri e le esigenze degli amanti dell’arte e del design più esigenti. Boca Do Lobo presenta una delle più recenti creazioni che si adattano perfettamente a uno stile di vita luxury: il Filigree Filigree Grand Piano.

Il Bespoke Filigree Grand Piano è la prima espressione di un nuovo prodotto discreto e iper-lussooso di Boca Do Lobo, che darà il via alla collezione linea Bespoke. Il servizio esclusivo è riservato agli appassionati di design del marchio che desiderano soddisfare il loro appetito per creare pezzi unici che nessun altro ha. Il pezzo protagonista si ispira alla tecnica artigianale più preziosa: la Filigrana, ancorata a tecniche artigianali classiche e dall’estetica eccentrica. Distintivo, inimitabile e realizzato su misura, questo prodotto è l’equivalente di un’esperienza emotiva personalizzata, che offre nientemeno che il massimo in termini di artigianalità di prima classe, chiedendo ai clienti di lavorare fianco a fianco con il team di progettazione interno.

La linea Bespoke esprime l’esperienza di Boca Do Lobo e la volontà di mantenere gli standard più elevati e soddisfare il desiderio e le esigenze degli esperti di design. Un servizio su misura per trasmettere l’esperienza più personale e indulgente, supportato dalla migliore maestria Un passo notevole per Boca Do Lobo che incarna lo stato d’animo della casa e lo spirito senza paura per realizzare desideri molto personali. La linea su misura di Boca Do Lobo diventa un modo in cui ogni cliente può mostrare la propria identità, passione, distintività. L’arte della filigrana è profondamente radicata nella storia e nella cultura del Portogallo. Essendo il Portogallo uno dei pochi paesi che conserva ancora questo meticoloso artigianato, è ovvio che il valore dei pezzi realizzati con la tecnica della filigrana è sicuramente notevole.